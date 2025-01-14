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«У него перелом лицевой кости, сделали операцию». Ги Буше — о травме защитника «Авангарда»

«У него перелом лицевой кости, сделали операцию». Ги Буше — о травме защитника «Авангарда»
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Главный тренер «Авангарда» Ги Буше рассказал о состоянии защитника омского клуба Алексея Соловьёва. Игроку обороны в прошлом матче с «Салаватом Юлаевым» шайба угодила под визор в лицо, после чего Соловьёв покинул площадку и больше в игре участия не принимал.

«Конечно, Алексей Соловьёв сейчас чувствует себя не очень хорошо. У него перелом лицевой кости, ему сделали операцию. Ему не терпится вернуться на лёд, но потребуется время, чтобы залечить повреждение. Он настоящий воин, но всё-таки с такими травмами не играют. Мы ждём его возвращения, но только после его полного выздоровления», — передаёт слова Буше корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.

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