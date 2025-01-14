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Шарипзянов: хорошо, что «Авангард» довёл дело до победы. Но это должно получаться легче

Шарипзянов: хорошо, что «Авангард» довёл дело до победы. Но это должно получаться легче
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Капитан «Авангарда» Дамир Шарипзянов прокомментировал победу над «Куньлунем» и заявил, что матч выдался непростым.

Фонбет Чемпионат КХЛ
14 января 2025, вторник. 16:30 МСК
Авангард
Омск
Окончен
3 : 2
Куньлунь Ред Стар
Пекин
1:0 Башкиров (Фьоре, Гуляев) – 02:59 (5x5)     1:1 Лихачёв (Локхарт) – 25:03 (5x5)     2:1 Шарипзянов (Окулов, Буше) – 27:57 (5x4)     3:1 Фьоре (Буше, Чистяков) – 34:38 (5x5)     3:2 О'Реган (Душак, Лихачёв) – 35:00 (5x5)    

«Мы неплохо играли, но надо отдать должное и «Куньлуню», против них совсем не просто. Хорошо, что мы довели дело до победы, хотя понятно, что это легче должно получаться. Были моменты, где мы не выполняли то, что требовал тренер, но победа есть победа. Думаю, ребята были собранны сегодня, просто где-то не делали те вещи, которые требуются. Из-за этого получились все проблемы. Недооценки соперника тоже не было, «Куньлунь» сейчас выглядит очень хорошо», – сказал Шарипзянов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Львом Лукиным.

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