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«Это его день, его победа». Капитан «Авангарда» — о дебюте в сезоне голкипера Бердина

«Это его день, его победа». Капитан «Авангарда» — о дебюте в сезоне голкипера Бердина
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Капитан «Авангарда» Дамир Шарипзянов оценил дебют за омский клуб голкипера Михаила Бердина в матче с «Куньлунем» (3:2).

Фонбет Чемпионат КХЛ
14 января 2025, вторник. 16:30 МСК
Авангард
Омск
Окончен
3 : 2
Куньлунь Ред Стар
Пекин
1:0 Башкиров (Фьоре, Гуляев) – 02:59 (5x5)     1:1 Лихачёв (Локхарт) – 25:03 (5x5)     2:1 Шарипзянов (Окулов, Буше) – 27:57 (5x4)     3:1 Фьоре (Буше, Чистяков) – 34:38 (5x5)     3:2 О'Реган (Душак, Лихачёв) – 35:00 (5x5)    

«С большинством будем разбираться. В формате «5 на 3» сделали немного не то, что просил тренер. Завтра посмотрим видео, всё проанализируем. Мы немного поменяли розыгрыш большинства, привыкаем к новым требованиям, так что всё будет улучшаться.

Бердину перед игрой сказал: «Просто делай свою работу, а мы тебе поможем». Миша нас подтащил в концовке третьего периода, пластался там на линии ворот. Сегодня его победа, его день, он молодец. Ну а мы – работаем дальше», – сказал Шарипзянов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Львом Лукиным.

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