«Это его день, его победа». Капитан «Авангарда» — о дебюте в сезоне голкипера Бердина

Капитан «Авангарда» Дамир Шарипзянов оценил дебют за омский клуб голкипера Михаила Бердина в матче с «Куньлунем» (3:2).

«С большинством будем разбираться. В формате «5 на 3» сделали немного не то, что просил тренер. Завтра посмотрим видео, всё проанализируем. Мы немного поменяли розыгрыш большинства, привыкаем к новым требованиям, так что всё будет улучшаться.

Бердину перед игрой сказал: «Просто делай свою работу, а мы тебе поможем». Миша нас подтащил в концовке третьего периода, пластался там на линии ворот. Сегодня его победа, его день, он молодец. Ну а мы – работаем дальше», – сказал Шарипзянов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Львом Лукиным.