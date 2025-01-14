«Это его день, его победа». Капитан «Авангарда» — о дебюте в сезоне голкипера Бердина
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Капитан «Авангарда» Дамир Шарипзянов оценил дебют за омский клуб голкипера Михаила Бердина в матче с «Куньлунем» (3:2).
Фонбет Чемпионат КХЛ
14 января 2025, вторник. 16:30 МСК
Авангард
Омск
Окончен
3 : 2
Куньлунь Ред Стар
Пекин
1:0 Башкиров (Фьоре, Гуляев) – 02:59 (5x5) 1:1 Лихачёв (Локхарт) – 25:03 (5x5) 2:1 Шарипзянов (Окулов, Буше) – 27:57 (5x4) 3:1 Фьоре (Буше, Чистяков) – 34:38 (5x5) 3:2 О'Реган (Душак, Лихачёв) – 35:00 (5x5)
«С большинством будем разбираться. В формате «5 на 3» сделали немного не то, что просил тренер. Завтра посмотрим видео, всё проанализируем. Мы немного поменяли розыгрыш большинства, привыкаем к новым требованиям, так что всё будет улучшаться.
Бердину перед игрой сказал: «Просто делай свою работу, а мы тебе поможем». Миша нас подтащил в концовке третьего периода, пластался там на линии ворот. Сегодня его победа, его день, он молодец. Ну а мы – работаем дальше», – сказал Шарипзянов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Львом Лукиным.
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