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Динамо — Северсталь, результат матча 14 января, счет 3:2, КХЛ 2024-2025

Дубль Рашевского принёс московскому «Динамо» победу над «Северсталью»
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В Москве на стадионе «ВТБ Арена — имени Аркадия Чернышёва» прошёл очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги между «Динамо» и «Северсталью». Упорная встреча завершилась победой бело-голубых со счётом 3:2.

Фонбет Чемпионат КХЛ
14 января 2025, вторник. 19:30 МСК
Динамо М
Москва
Окончен
3 : 2
Северсталь
Череповец
1:0 Комтуа (Пакетт, Рашевский) – 05:35 (5x5)     1:1 Аймурзин (Пилипенко, Ильин) – 07:06 (5x5)     2:1 Рашевский (Комтуа, Ожиганов) – 55:00 (5x5)     3:1 Рашевский (Комтуа) – 58:09 (en)     3:2 Аймурзин (Пилипенко) – 59:44 (5x5)    

На шестой минуте матча счёт открыл нападающий «Динамо» Макс Комтуа, которому ассистировали Седрик Пакетт и Дмитрий Рашевский. Через полторы минуты форвард «Северстали» Данил Аймурзин сравнял счёт с передач Кирилла Пилипенко и Михаила Ильина. Долгое время команды не могли поразить ворота друг друга. За пять минут до конца третьего периода форвард «Динамо» Дмитрий Рашевский вновь вывел бело-голубых вперёд в счёте. Он же оформил дубль голом в пустые ворота. В концовке матча Аймурзин оформил дубль, но на большее гостей не хватило.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.

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