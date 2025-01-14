Дубль Рашевского принёс московскому «Динамо» победу над «Северсталью»

В Москве на стадионе «ВТБ Арена — имени Аркадия Чернышёва» прошёл очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги между «Динамо» и «Северсталью». Упорная встреча завершилась победой бело-голубых со счётом 3:2.
На шестой минуте матча счёт открыл нападающий «Динамо» Макс Комтуа, которому ассистировали Седрик Пакетт и Дмитрий Рашевский. Через полторы минуты форвард «Северстали» Данил Аймурзин сравнял счёт с передач Кирилла Пилипенко и Михаила Ильина. Долгое время команды не могли поразить ворота друг друга. За пять минут до конца третьего периода форвард «Динамо» Дмитрий Рашевский вновь вывел бело-голубых вперёд в счёте. Он же оформил дубль голом в пустые ворота. В концовке матча Аймурзин оформил дубль, но на большее гостей не хватило.
Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.
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