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Результаты матчей ВХЛ 14 января

Результаты матчей ВХЛ 14 января
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14 января прошли шесть матчей регулярного чемпионата Всероссийской хоккейной лиги (ВХЛ). «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами игрового дня.

Olimpbet ВХЛ — регулярный чемпионат
14 января 2025, вторник. 12:30 МСК
Омские Крылья
Омск
Окончен
6 : 5
ОТ
ХК Юнисон-Москва
Москва
1:0 Ковалёв – 05:37 (5x5)     1:1 Рыжов (Скориков, Рымарев) – 10:13 (5x4)     1:2 Говорков (Зубов) – 10:33 (5x5)     1:3 Федякин (Иванов, Алмазов) – 27:44 (4x4)     2:3 Власенко (Ковалёв, Малов) – 39:27 (5x4)     2:4 Скориков – 43:19 (5x5)     3:4 Малов (Патрикеев, Голоднюк) – 46:22 (5x5)     3:5 Иванов – 52:46 (5x4)     4:5 Кожевников (Танков, Перфильев) – 58:38 (6x5)     5:5 Голоднюк (Хворов, Ковалёв) – 59:33 (6x5)     6:5 Перфильев (Филатьев) – 63:59 (4x3)    
Olimpbet ВХЛ — регулярный чемпионат
14 января 2025, вторник. 16:30 МСК
Зауралье
Курган
Окончен
5 : 7
Звезда
Москва
1:0 Решетько (Тагиров, Богданов) – 01:21 (5x5)     1:1 Прохоров (Шалышкин, Хулапов) – 08:57 (5x5)     1:2 Рогов (Мингачёв) – 15:13 (4x4)     2:2 Ерофеев (Климович, Верёвкин) – 24:07 (5x4)     3:2 Круженков (Болтанов, Гавриленко) – 27:37 (5x5)     3:3 Мингачёв (Кузьминов, Шамшурин) – 34:52 (5x5)     3:4 Кузьминов – 40:24 (5x5)     3:5 Янченко (Брютов) – 42:23 (5x5)     3:6 Панкратов (Рожков, Дронык) – 45:42 (5x5)     4:6 Глебов (Верёвкин, Тагиров) – 46:00 (5x5)     5:6 Круженков (Верёвкин) – 48:53 (5x5)     5:7 Кузьминов – 50:28 (5x5)    
Olimpbet ВХЛ — регулярный чемпионат
14 января 2025, вторник. 17:00 МСК
Молот
Пермь
Окончен
3 : 2
Б
ХК Норильск
Норильск
1:0 Михасёнок (Зимин, Пластинин) – 20:51 (5x4)     1:1 Голоднюк – 25:15 (5x4)     2:1 Акмальдинов (Галиаскаров) – 31:25 (5x5)     2:2 Антипов (Попов) – 59:55 (6x4)     3:2 Михасёнок – 65:00    
Olimpbet ВХЛ — регулярный чемпионат
14 января 2025, вторник. 17:00 МСК
Торос
Нефтекамск
Окончен
1 : 5
Металлург Нк
Новокузнецк
0:1 Минеев (Овчинников, Князев) – 12:08 (5x5)     1:1 Валеев – 24:41 (4x5)     1:2 Соколов (Апальков) – 31:39 (5x5)     1:3 Соколов (Минеев) – 40:10 (5x4)     1:4 Апальков (Соколов, Минеев) – 58:29 (5x4)     1:5 Соколов (Апальков, Минеев) – 59:49 (5x4)    
Olimpbet ВХЛ — регулярный чемпионат
14 января 2025, вторник. 17:30 МСК
Ижсталь
Ижевск
Окончен
3 : 2
Б
Сокол
Красноярск
1:0 Барсуков (Поярков) – 23:46 (5x5)     2:0 Бякин – 40:51 (5x5)     2:1 Николенко (Казаков, Елизаров) – 42:32 (5x4)     2:2 Кожухов (Епишин, Скворцов) – 58:47 (6x5)     3:2 Клочков – 65:00    
Olimpbet ВХЛ — регулярный чемпионат
14 января 2025, вторник. 18:30 МСК
Нефтяник
Альметьевск
Окончен
1 : 2
Б
Челны
Набережные Челны

На данный момент возглавляет турнирную таблицу ВХЛ «Динамо» СПб, записав в свой актив 64 очка. На втором месте находится «Горняк-УГМК», набрав 61 очко. Замыкает лидирующую тройку «Металлург», заработав 59 очков. В топ-5 входят «Торпедо-Горький» и «Рязань-ВДВ», также набрав по 59 очков.

Регулярный сезон-2024/2025 Всероссийской хоккейной лиги завершится 18 марта 2025 года. Действующим обладателем Кубка Петрова является «Нефтяник» из Альметьевска.

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