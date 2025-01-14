Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Результаты матчей МХЛ 14 января

Результаты матчей МХЛ 14 января
Комментарии

Сегодня, 14 января, прошли шесть матчей регулярного чемпионата Молодёжной хоккейной лиги (МХЛ). «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами игрового дня.

Olimpbet МХЛ — регулярный чемпионат
14 января 2025, вторник. 11:00 МСК
Тюменский Легион
Тюмень
Окончен
1 : 4
Толпар
Уфа
1:0 Грибанов (Яновский, Мешков) – 05:38 (5x4)     1:1 Жаровский (Пыхтин) – 13:28 (5x4)     1:2 Жаровский – 30:04 (5x5)     1:3 Жаровский (Шебякин, Кольцов) – 42:54 (5x5)     1:4 Шайхлисламов (Кольцов, Жаровский) – 50:53 (5x5)    
Olimpbet МХЛ — регулярный чемпионат
14 января 2025, вторник. 11:00 МСК
МХК Молот
Пермь
Окончен
2 : 3
Ладья
Тольятти
1:0 Башинский (Федяев, Колесников) – 04:50 (5x4)     1:1 Гурьев (Фёдоров) – 07:42 (5x5)     2:1 Федяев (Колесников) – 14:17 (5x5)     2:2 Сенькин (Калимуллин) – 52:18 (5x5)     2:3 Сенькин – 58:39 (5x5)    
Olimpbet МХЛ — регулярный чемпионат
14 января 2025, вторник. 13:00 МСК
Красноярские Рыси
Красноярск
Окончен
2 : 3
Б
Реактор
Нижнекамск
0:1 Соколов (Муртазин) – 09:12 (4x5)     1:1 Коротков (Репин, Шендриков) – 15:45 (5x5)     1:2 Гизятов – 17:35 (4x5)     2:2 Лазарев (Дерябин, Шендриков) – 35:43 (5x5)     2:3 Гизятов – 65:00    
Olimpbet МХЛ — регулярный чемпионат
14 января 2025, вторник. 17:00 МСК
Хорс-Карелия
Кондопога
Окончен
3 : 5
Красная Армия
Москва
1:0 Созинов (Круженков, Арсентьев) – 08:37 (5x5)     1:1 Фролов (Пестрецов) – 09:51 (5x4)     1:2 Донцов (Зайцев) – 11:04 (5x5)     1:3 Михайлов (Порошков, Донцов) – 15:48 (5x5)     1:4 Донцов (Порошков) – 23:24 (4x5)     1:5 Михайлов (Донцов) – 27:47 (5x5)     2:5 Агапов (Петров) – 30:45 (5x5)     3:5 Шалимов (Кузьмин, Чемеринский) – 52:15 (5x5)    
Olimpbet МХЛ — регулярный чемпионат
14 января 2025, вторник. 18:30 МСК
Ирбис
Казань
Окончен
3 : 1
Чайка
Нижний Новгород
Olimpbet МХЛ — регулярный чемпионат
14 января 2025, вторник. 19:00 МСК
ХК Капитан
Ступино
Окончен
5 : 3
Крылья Советов
Москва

В Золотом дивизионе Западной конференции первое место занимает МХК «Спартак». Красно-белые после 38 сыгранных встреч набрали 64 очка.

В Золотом дивизионе Восточной конференции на первом месте располагаются «Мамонты Югры». Клуб из Ханты-Мансийска имеет в активе 55 очков после 35 проведённых встреч.

Напомним, регулярный сезон-2024/2025 Молодёжной хоккейной лиги завершится в марте 2025 года. Действующим обладателем Кубка Харламова является «СКА-1946».

Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android