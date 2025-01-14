Результаты матчей МХЛ 14 января
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Сегодня, 14 января, прошли шесть матчей регулярного чемпионата Молодёжной хоккейной лиги (МХЛ). «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами игрового дня.
Olimpbet МХЛ — регулярный чемпионат
14 января 2025, вторник. 11:00 МСК
Тюменский Легион
Тюмень
Окончен
1 : 4
Толпар
Уфа
1:0 Грибанов (Яновский, Мешков) – 05:38 (5x4) 1:1 Жаровский (Пыхтин) – 13:28 (5x4) 1:2 Жаровский – 30:04 (5x5) 1:3 Жаровский (Шебякин, Кольцов) – 42:54 (5x5) 1:4 Шайхлисламов (Кольцов, Жаровский) – 50:53 (5x5)
Olimpbet МХЛ — регулярный чемпионат
14 января 2025, вторник. 11:00 МСК
МХК Молот
Пермь
Окончен
2 : 3
Ладья
Тольятти
1:0 Башинский (Федяев, Колесников) – 04:50 (5x4) 1:1 Гурьев (Фёдоров) – 07:42 (5x5) 2:1 Федяев (Колесников) – 14:17 (5x5) 2:2 Сенькин (Калимуллин) – 52:18 (5x5) 2:3 Сенькин – 58:39 (5x5)
Olimpbet МХЛ — регулярный чемпионат
14 января 2025, вторник. 13:00 МСК
Красноярские Рыси
Красноярск
Окончен
2 : 3
Б
Реактор
Нижнекамск
0:1 Соколов (Муртазин) – 09:12 (4x5) 1:1 Коротков (Репин, Шендриков) – 15:45 (5x5) 1:2 Гизятов – 17:35 (4x5) 2:2 Лазарев (Дерябин, Шендриков) – 35:43 (5x5) 2:3 Гизятов – 65:00
Olimpbet МХЛ — регулярный чемпионат
14 января 2025, вторник. 17:00 МСК
Хорс-Карелия
Кондопога
Окончен
3 : 5
Красная Армия
Москва
1:0 Созинов (Круженков, Арсентьев) – 08:37 (5x5) 1:1 Фролов (Пестрецов) – 09:51 (5x4) 1:2 Донцов (Зайцев) – 11:04 (5x5) 1:3 Михайлов (Порошков, Донцов) – 15:48 (5x5) 1:4 Донцов (Порошков) – 23:24 (4x5) 1:5 Михайлов (Донцов) – 27:47 (5x5) 2:5 Агапов (Петров) – 30:45 (5x5) 3:5 Шалимов (Кузьмин, Чемеринский) – 52:15 (5x5)
Olimpbet МХЛ — регулярный чемпионат
14 января 2025, вторник. 18:30 МСК
Ирбис
Казань
Окончен
3 : 1
Чайка
Нижний Новгород
Olimpbet МХЛ — регулярный чемпионат
14 января 2025, вторник. 19:00 МСК
ХК Капитан
Ступино
Окончен
5 : 3
Крылья Советов
Москва
В Золотом дивизионе Западной конференции первое место занимает МХК «Спартак». Красно-белые после 38 сыгранных встреч набрали 64 очка.
В Золотом дивизионе Восточной конференции на первом месте располагаются «Мамонты Югры». Клуб из Ханты-Мансийска имеет в активе 55 очков после 35 проведённых встреч.
Напомним, регулярный сезон-2024/2025 Молодёжной хоккейной лиги завершится в марте 2025 года. Действующим обладателем Кубка Харламова является «СКА-1946».
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