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Sportsnet назвал игру Андрея Кузьменко главным разочарованием сезона в «Калгари»

Sportsnet назвал игру Андрея Кузьменко главным разочарованием сезона в «Калгари»
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Журналист Sportsnet Эрик Фрэнсис назвал самым большим разочарованием сезона в «Калгари» игру российского нападающего Андрея Кузьменко.

«Самое большое разочарование «Калгари» в текущем сезоне — игра Андрея Кузьменко. Спустя два года после того, как он забил 39 голов в качестве новичка, 28-летний россиянин забросил всего одну шайбу — в большинстве в четвёртой игре сезона. Он оставался в запасе в 9 из последних 16 матчей команды, поскольку одарённый плеймейкер продолжает упускать возможности для бросков, которые его умоляли использовать тренеры. В 32 играх у него всего 31 бросок.

План на начало сезона, несомненно, состоял в том, чтобы провернуть его обмен в дедлайн с прицелом на потенциально хорошие активы. Очевидно, теперь этого не произойдёт, поскольку ценность Кузьменко как игрока НХЛ настолько низка, что мало кто будет делать ставки на то, что в следующем году он будет играть где-то за пределами КХЛ», – цитирует журналиста Sportsnet.

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