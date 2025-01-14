Козырев прокомментировал длительную серию поражений «Северстали» от московского «Динамо»

Главный тренер «Северстали» Андрей Козырев прокомментировал 12-матчевую серию поражений череповецкого клуба от московского «Динамо».

— Сегодня у нас был тяжёлый матч, в котором мы играли с сильным соперником. Во втором периоде у нас было преимущество. Увы, мы его не реализовали. В третьем периоде игра выровнялась, и, по сути, шла до заброшенной шайбы – мы её пропустили. Хотя в концовке могли этот матч спасти.

— Снова очень неплохой и очень близкий матч «Северстали» с «Динамо», в котором вы частично даже владели преимуществом, и тем не менее 12-е подряд поражение от столичного клуба, из них седьмое – под вашим руководством. Обращали ли вы внимание команды на такую серию?

— Да, вы правы. Упорно у нас складываются игры. И в том году все матчи проходили в упорной борьбе, и овертаймы там были. И в этом сезоне мы только один матч проиграли им с крупным счётом. А в первом матче, на мой взгляд, тоже была равная борьба. И сегодня была равная игра. Но «Динамо» — это сильный соперник, очень хороший подбор игроков, здорово играет вратарь. А нам нужно добавлять в реализации, — передаёт слова Козырева корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.