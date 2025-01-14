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Козырев прокомментировал длительную серию поражений «Северстали» от московского «Динамо»

Козырев прокомментировал длительную серию поражений «Северстали» от московского «Динамо»
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Главный тренер «Северстали» Андрей Козырев прокомментировал 12-матчевую серию поражений череповецкого клуба от московского «Динамо».

Фонбет Чемпионат КХЛ
14 января 2025, вторник. 19:30 МСК
Динамо М
Москва
Окончен
3 : 2
Северсталь
Череповец
1:0 Комтуа (Пакетт, Рашевский) – 05:35 (5x5)     1:1 Аймурзин (Пилипенко, Ильин) – 07:06 (5x5)     2:1 Рашевский (Комтуа, Ожиганов) – 55:00 (5x5)     3:1 Рашевский (Комтуа) – 58:09 (en)     3:2 Аймурзин (Пилипенко) – 59:44 (5x5)    

— Сегодня у нас был тяжёлый матч, в котором мы играли с сильным соперником. Во втором периоде у нас было преимущество. Увы, мы его не реализовали. В третьем периоде игра выровнялась, и, по сути, шла до заброшенной шайбы – мы её пропустили. Хотя в концовке могли этот матч спасти.

— Снова очень неплохой и очень близкий матч «Северстали» с «Динамо», в котором вы частично даже владели преимуществом, и тем не менее 12-е подряд поражение от столичного клуба, из них седьмое – под вашим руководством. Обращали ли вы внимание команды на такую серию?
— Да, вы правы. Упорно у нас складываются игры. И в том году все матчи проходили в упорной борьбе, и овертаймы там были. И в этом сезоне мы только один матч проиграли им с крупным счётом. А в первом матче, на мой взгляд, тоже была равная борьба. И сегодня была равная игра. Но «Динамо» — это сильный соперник, очень хороший подбор игроков, здорово играет вратарь. А нам нужно добавлять в реализации, — передаёт слова Козырева корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.

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