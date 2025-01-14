Козырев: сыграть в первом раунде с «Динамо»? Для «Северстали» главное — туда попасть

Главный тренер «Северстали» Андрей Козырев заявил, что пока не думает о возможном сопернике череповецкого клуба по первому раунду плей-офф до тех пор, пока команда не попала в число участников розыгрыша Кубка Гагарина.

— Хотите сыграть в первом раунде плей-офф с московским «Динамо»?

— Нам главное в плей-офф попасть. Сейчас этот вопрос стоит на повестке дня. Каждая игра для нас важная, серьёзные соперники», — передаёт слова Козырева корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.

На данный момент «Северсталь» находится на шестом месте в таблице Западной конференции КХЛ и на 11 очков опережает идущий на девятом месте «Куньлунь».