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Козырев: сыграть в первом раунде с «Динамо»? Для «Северстали» главное — туда попасть

Козырев: сыграть в первом раунде с «Динамо»? Для «Северстали» главное — туда попасть
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Главный тренер «Северстали» Андрей Козырев заявил, что пока не думает о возможном сопернике череповецкого клуба по первому раунду плей-офф до тех пор, пока команда не попала в число участников розыгрыша Кубка Гагарина.

Фонбет Чемпионат КХЛ
14 января 2025, вторник. 19:30 МСК
Динамо М
Москва
Окончен
3 : 2
Северсталь
Череповец
1:0 Комтуа (Пакетт, Рашевский) – 05:35 (5x5)     1:1 Аймурзин (Пилипенко, Ильин) – 07:06 (5x5)     2:1 Рашевский (Комтуа, Ожиганов) – 55:00 (5x5)     3:1 Рашевский (Комтуа) – 58:09 (en)     3:2 Аймурзин (Пилипенко) – 59:44 (5x5)    

— Хотите сыграть в первом раунде плей-офф с московским «Динамо»?
— Нам главное в плей-офф попасть. Сейчас этот вопрос стоит на повестке дня. Каждая игра для нас важная, серьёзные соперники», — передаёт слова Козырева корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.

На данный момент «Северсталь» находится на шестом месте в таблице Западной конференции КХЛ и на 11 очков опережает идущий на девятом месте «Куньлунь».

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