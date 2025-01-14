«Умение добывать победу. Это самое важное». Алексей Кудашов — об игре московского «Динамо»

Главный тренер московского «Динамо» Алексей Кудашов оценил трудовую победу в матче с «Северсталью» (3:2), в котором решающая шайба была заброшена за пять минут до конца встречи.

— Вы знаете, я очень рад умению добывать победу. Это самое важное. Перед третьим периодом мы с ребятами говорили о том, что не все игры складываются так, как бы нам того хотелось. Я уже не раз говорил, что в этом сезоне идут команды после победных серий или после серий поражений, кто свежее, а кто уставший, и сегодня был такой день.

Если взять общую статистику, то, наверное, «Северсталь» чаще владела шайбой и каким-то там преимуществом по владению шайбой, но если взять чистые голевые моменты, то в принципе у нас их было более чем достаточно, особенно в первом и третьем периодах. Были чистые выходы, которые надо реализовывать.

Поэтому сложилась такая картинка, что одни вроде бы контролировали шайбу, а другие создают – приблизительно равенство по моментам, но умение добывать победу сегодня было очень важным. Такие игры часто встречаются. И сегодня была очень важная победа.

— Вы несколько раз сказали про важность умения добывать победу, и это действительно так, но что вы сказали команде после такой концовки? Было столько сил потрачено, чтобы завоевать преимущество в две шайбы, а потом за две последние смены можно было всё потерять.

— Если честно, то ничего не сказал, потому что сейчас в первую очередь идёт подготовка. Мы должны быть готовы к похожим ситуациям в плей-офф. Это очередная пища и разбор тех моментов, чтобы больше не совершать такие ошибки, — передаёт слова Кудашова корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.