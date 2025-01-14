Рашевский праздновал с фанатом, Комтуа сцепился с Чебыкиным. Яркие фото победы «Динамо»

14 января в Москве на стадионе «ВТБ Арена — имени Аркадия Чернышёва» прошёл очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги между «Динамо» и «Северсталью». Встреча завершилась победой команды Алексея Кудашова со счётом 3:2.

Лучшие кадры с матча «Динамо» – «Северсталь» — в репортаже специального фотокорреспондента «Чемпионата» Александра Сафонова.

На шестой минуте матча счёт открыл нападающий «Динамо» Макс Комтуа, которому ассистировали Седрик Пакетт и Дмитрий Рашевский. Через полторы минуты форвард «Северстали» Данил Аймурзин сравнял счёт с передач Кирилла Пилипенко и Михаила Ильина. Долгое время команды не могли поразить ворота друг друга. За пять минут до конца третьего периода форвард «Динамо» Дмитрий Рашевский вновь вывел бело-голубых вперёд в счёте. Он же оформил дубль голом в пустые ворота. В концовке матча Аймурзин сократил отставание «Северстали» до минимального, но на большее гостей не хватило.