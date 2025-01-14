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Sportsnet назвал открытием сезона игру Василия Подколзина за «Эдмонтон»

Sportsnet назвал открытием сезона игру Василия Подколзина за «Эдмонтон»
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Журналист Sportsnet Марк Спектор отметил игру нападающего «Эдмонтона» Василия Подколзина и заявил, что россиянин стал одним из открытий текущего сезона «Ойлерз».

«Возраст и скорость были предметом беспокойства «Ойлерз». В межсезонье появились Подколзин и Эмберсон, которые выступили выше ожиданий, привнеся энергию молодости в старейший состав НХЛ, и стали открытием сезона «Эдмонтона».

Леон Драйзайтль проводит лучший сезон в своей карьере, где его самым выдающимся партнёром по звену был Подколзин (346 минут вместе в формате «5 на 5»). Сравните это с Коннором Макдэвидом (219 минут). То, что по показателям результативности в равных составах Драйзайтль (24 гола, показатель полезности «+26») лидирует в НХЛ, а по количеству очков в равных составах он уступает только Натану Маккиннону (46 против 48), — это, конечно, заслуга Подколзина», — цитирует журналиста Sportsnet.

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