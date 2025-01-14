Главный тренер «Динамо» провёл полемику с журналистом на тему необходимости контроля шайбы

Главный тренер московского «Динамо» Алексей Кудашов провёл полемику с журналистом на тему необходимости контроля шайбы после матча с «Северсталью» (3:2).

— Можно ли сказать, что сегодня во многом победу добыл Владислав Подъяпольский, потому что, не окажись его в воротах, «Северсталь» забила бы больше?

— Вы знаете, давайте я вам так сейчас скажу. Вот мы сейчас считали: у Буруянова два выхода, у Чернова два выхода, у Михеева выход, у Ильенко выход, у Адамчука выход, у одного из тройки Пакетта тоже выход, и у звена Уила тоже выход. Это я вам насчитал моменты, когда игроки выходили практически один на один с вратарём.

То, что Подъяпольский здорово сыграл в нужный момент, наверное, это так и должно быть. Но я приблизительно обрисовал вам сухую статистику. Может быть, я кого-то ещё и не вспомнил. Пыленков ещё выходил в начале игры. Если вы смотрели вчерашний матч ЦСКА, то там Фатеев точно из такой же позиции дал в девятку. Сегодня у нас были такие моменты.

Не всегда выигрывает атака, не всегда оборона, бывает, что и вратарь в определённый момент должен хорошо сыграть. Никто не умаляет его заслуг. Он здорово сыграл. Но все помогали кто сколько мог. Поэтому я ещё раз говорю, что это командная победа.

— Что помешало больше контролировать шайбу? «Северсталь» контролировала её намного больше.

— Вы мне скажите – а зачем её контролировать?

— Чтобы больше атаковать и больше создавать моментов.

— Я вам моменты перечислил.

— Когда Буруянов выходил, ему просто соперник отдал шайбу.

— Так, так, вы подождите (смеётся). Чтобы «Северсталь» отдала шайбу, её надо заставить это сделать. Никто специально это делать не будет.

— Когда команда больше контролирует шайбу, она…

— Пускай. Пускай всю игру контролирует. Умение добывать победу. Я уже начал с того, что не все игры складываются так, как нам хочется. Сегодня была такая игра, когда надо было найти путь к победе, — передаёт слова Кудашова корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.