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Главный тренер «Динамо» провёл полемику с журналистом на тему необходимости контроля шайбы

Главный тренер «Динамо» провёл полемику с журналистом на тему необходимости контроля шайбы
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Главный тренер московского «Динамо» Алексей Кудашов провёл полемику с журналистом на тему необходимости контроля шайбы после матча с «Северсталью» (3:2).

Фонбет Чемпионат КХЛ
14 января 2025, вторник. 19:30 МСК
Динамо М
Москва
Окончен
3 : 2
Северсталь
Череповец
1:0 Комтуа (Пакетт, Рашевский) – 05:35 (5x5)     1:1 Аймурзин (Пилипенко, Ильин) – 07:06 (5x5)     2:1 Рашевский (Комтуа, Ожиганов) – 55:00 (5x5)     3:1 Рашевский (Комтуа) – 58:09 (en)     3:2 Аймурзин (Пилипенко) – 59:44 (5x5)    

— Можно ли сказать, что сегодня во многом победу добыл Владислав Подъяпольский, потому что, не окажись его в воротах, «Северсталь» забила бы больше?
— Вы знаете, давайте я вам так сейчас скажу. Вот мы сейчас считали: у Буруянова два выхода, у Чернова два выхода, у Михеева выход, у Ильенко выход, у Адамчука выход, у одного из тройки Пакетта тоже выход, и у звена Уила тоже выход. Это я вам насчитал моменты, когда игроки выходили практически один на один с вратарём.

То, что Подъяпольский здорово сыграл в нужный момент, наверное, это так и должно быть. Но я приблизительно обрисовал вам сухую статистику. Может быть, я кого-то ещё и не вспомнил. Пыленков ещё выходил в начале игры. Если вы смотрели вчерашний матч ЦСКА, то там Фатеев точно из такой же позиции дал в девятку. Сегодня у нас были такие моменты.

Не всегда выигрывает атака, не всегда оборона, бывает, что и вратарь в определённый момент должен хорошо сыграть. Никто не умаляет его заслуг. Он здорово сыграл. Но все помогали кто сколько мог. Поэтому я ещё раз говорю, что это командная победа.

— Что помешало больше контролировать шайбу? «Северсталь» контролировала её намного больше.
— Вы мне скажите – а зачем её контролировать?

— Чтобы больше атаковать и больше создавать моментов.
— Я вам моменты перечислил.

— Когда Буруянов выходил, ему просто соперник отдал шайбу.
— Так, так, вы подождите (смеётся). Чтобы «Северсталь» отдала шайбу, её надо заставить это сделать. Никто специально это делать не будет.

— Когда команда больше контролирует шайбу, она…
— Пускай. Пускай всю игру контролирует. Умение добывать победу. Я уже начал с того, что не все игры складываются так, как нам хочется. Сегодня была такая игра, когда надо было найти путь к победе, — передаёт слова Кудашова корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.

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