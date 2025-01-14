Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

«Здорово, что мы прошли это испытание». Форвард «Динамо» — о победе над «Северсталью»

«Здорово, что мы прошли это испытание». Форвард «Динамо» — о победе над «Северсталью»
Аудио-версия:
Комментарии

Нападающий московского «Динамо» Никита Буруянов прокомментировал тяжёлую победу в матче с «Северсталью» (3:2).

Фонбет Чемпионат КХЛ
14 января 2025, вторник. 19:30 МСК
Динамо М
Москва
Окончен
3 : 2
Северсталь
Череповец
1:0 Комтуа (Пакетт, Рашевский) – 05:35 (5x5)     1:1 Аймурзин (Пилипенко, Ильин) – 07:06 (5x5)     2:1 Рашевский (Комтуа, Ожиганов) – 55:00 (5x5)     3:1 Рашевский (Комтуа) – 58:09 (en)     3:2 Аймурзин (Пилипенко) – 59:44 (5x5)    

«Конечно, понимали и тренерский штаб нам сказал о том, что прошлый матч с «Северсталью» был после Нового года, когда «Динамо» находилось на трёхматчевой серии поражений, и тогда у нас была двойная мотивация, а сегодня мы осознавали, что нас ждёт тяжёлый бой. Очень здорово, что мы прошли это испытание. Хорошо сыграли и выиграли матч.

Может быть, со стороны и смотрелось так, что мы выглядели вялыми во втором периоде. Но какой счёт был в этом отрезке? 0:0. Соответственно, хоккей – это не только атака, это ещё и оборона. Если тебе нужно обороняться, ты обороняешься. Это тоже часть игры. Может быть, они вышли на второй период более свежими, и нашей задачей было их сдержать. Конечно, каждый понимал, что нам нужно больше атаковать в их зоне. У нас и были опасные моменты. Просто не получилось забить, но я не считаю, что этот период получился сверхнеудачным.

Что касается моей реализации, то действительно 100-процентный момент у меня был один – первый выход «один в ноль». В остальном, безусловно, у меня были хорошие моменты, но где-то не хватило какой-то микродетали. Но хоккей – это игра 10 игроков. И не всегда всё зависит только от меня. Я создал момент, но на площадке ещё есть девять игроков и вратарь. Так сложились обстоятельства, что у меня сегодня не получилось реализовать эти шансы. Думаю, что это хороший шаг вперёд, за который в дальнейшем можно зацепиться», — сказал Буруянов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Сергеем Емельяновым.

Материалы по теме
Видео
Дубль Рашевского принёс московскому «Динамо» победу над «Северсталью»
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android