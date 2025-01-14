«Здорово, что мы прошли это испытание». Форвард «Динамо» — о победе над «Северсталью»

Нападающий московского «Динамо» Никита Буруянов прокомментировал тяжёлую победу в матче с «Северсталью» (3:2).

«Конечно, понимали и тренерский штаб нам сказал о том, что прошлый матч с «Северсталью» был после Нового года, когда «Динамо» находилось на трёхматчевой серии поражений, и тогда у нас была двойная мотивация, а сегодня мы осознавали, что нас ждёт тяжёлый бой. Очень здорово, что мы прошли это испытание. Хорошо сыграли и выиграли матч.

Может быть, со стороны и смотрелось так, что мы выглядели вялыми во втором периоде. Но какой счёт был в этом отрезке? 0:0. Соответственно, хоккей – это не только атака, это ещё и оборона. Если тебе нужно обороняться, ты обороняешься. Это тоже часть игры. Может быть, они вышли на второй период более свежими, и нашей задачей было их сдержать. Конечно, каждый понимал, что нам нужно больше атаковать в их зоне. У нас и были опасные моменты. Просто не получилось забить, но я не считаю, что этот период получился сверхнеудачным.

Что касается моей реализации, то действительно 100-процентный момент у меня был один – первый выход «один в ноль». В остальном, безусловно, у меня были хорошие моменты, но где-то не хватило какой-то микродетали. Но хоккей – это игра 10 игроков. И не всегда всё зависит только от меня. Я создал момент, но на площадке ещё есть девять игроков и вратарь. Так сложились обстоятельства, что у меня сегодня не получилось реализовать эти шансы. Думаю, что это хороший шаг вперёд, за который в дальнейшем можно зацепиться», — сказал Буруянов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Сергеем Емельяновым.