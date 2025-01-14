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Три россиянина попали топ-5 рейтинга драфта НХЛ-2025 среди вратарей не из Северной Америки

Три россиянина попали топ-5 рейтинга драфта НХЛ-2025 среди вратарей не из Северной Америки
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Центральное скаутское бюро НХЛ представило рейтинг драфта 2025 года, разделив игроков на выступающих в Северной Америке и в остальном мире.

Рейтинг игроков из Северной Америки возглавил Мэттью Шефер — канадский хоккейный защитник команды «Эри Оттерс» из Хоккейной лиги Онтарио.

Фото: НХЛ

Рейтинг драфта НХЛ — 2025 игроков остального мира возглавил шведский нападающий Виктор Эклунд. В десятку лучших вошли два россиянина — форвард Иван Рябкин (3) и нападающий Дмитрий Исаев (9).

Фото: НХЛ

В пятёрку лучших вратарей предстоящего драфта, представляющие остальной мир, вошли трое россиян — Пётр Андреянов («Красная Армия»), Семён Фролов (МХК «Спартак») и Андрей Трофимов («Стальные лисы»). На 13-м месте рейтинга расположился ещё один российский голкипер Иван Ткач-Ткаченко из «Толпара».

Фото: НХЛ

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