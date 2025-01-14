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Буруянов: для команды уровня «Динамо» расслабляться – непростительно. Должны делать серии

Буруянов: для команды уровня «Динамо» расслабляться – непростительно. Должны делать серии
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Нападающий московского «Динамо» Никита Буруянов заявил, что бело-голубые должны почаще выдавать победные серии.

Фонбет Чемпионат КХЛ
14 января 2025, вторник. 19:30 МСК
Динамо М
Москва
Окончен
3 : 2
Северсталь
Череповец
1:0 Комтуа (Пакетт, Рашевский) – 05:35 (5x5)     1:1 Аймурзин (Пилипенко, Ильин) – 07:06 (5x5)     2:1 Рашевский (Комтуа, Ожиганов) – 55:00 (5x5)     3:1 Рашевский (Комтуа) – 58:09 (en)     3:2 Аймурзин (Пилипенко) – 59:44 (5x5)    

«Машина даже с мотором не будет работать без остальных деталей. Поэтому, может быть, тройка Седрика Пакетта и есть наш мотор. Но тут важны другие звенья, которые также проделывают огромную работу. Здорово, что ребята из звена Седрика много забивают, но, скажем так, нельзя говорить, что они – секрет успеха. Секрет успеха – это вся машина, которая должна работать вместе и слаженно.

Команда уровня «Динамо» должна понимать, что для нас расслабляться – это непростительно. Мы должны соответствовать той планке, которую мы задали, брать очки и выдавать большие победные серии. Мы должны настраиваться на любого соперника и идти шаг за шагом, не обращая внимания на будущее. У нас есть завтра, и есть матч с «Сочи», на который мы обязаны настроиться», — сказал Буруянов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Сергеем Емельяновым.

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