Буруянов: для команды уровня «Динамо» расслабляться – непростительно. Должны делать серии

Нападающий московского «Динамо» Никита Буруянов заявил, что бело-голубые должны почаще выдавать победные серии.
«Машина даже с мотором не будет работать без остальных деталей. Поэтому, может быть, тройка Седрика Пакетта и есть наш мотор. Но тут важны другие звенья, которые также проделывают огромную работу. Здорово, что ребята из звена Седрика много забивают, но, скажем так, нельзя говорить, что они – секрет успеха. Секрет успеха – это вся машина, которая должна работать вместе и слаженно.
Команда уровня «Динамо» должна понимать, что для нас расслабляться – это непростительно. Мы должны соответствовать той планке, которую мы задали, брать очки и выдавать большие победные серии. Мы должны настраиваться на любого соперника и идти шаг за шагом, не обращая внимания на будущее. У нас есть завтра, и есть матч с «Сочи», на который мы обязаны настроиться», — сказал Буруянов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Сергеем Емельяновым.
- 14 января 2025
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