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НХЛ представила две сборные лучших игроков «Бостона» в XXI веке

НХЛ представила две сборные лучших игроков «Бостона» в XXI веке
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Пресс-служба НХЛ представила две сборные лучших игроков «Бостона» в XXI веке. Первый и второй составы каждой команды выбирались представителями СМИ, бывшими игроками и руководителями, которые были связаны с конкретной командой. Кандидатами на отбор стали игроки, которые выступали за соответствующие клубы с 1 января 2000 года.

В первую сборную XXI века попали нападающие Патрис Бержерон, Давид Крейчи и Брэд Маршан, защитники Здено Хара и Чарли Макэвой, вратарь Тим Томас.

Фото: НХЛ

Во вторую сборную XXI века попали нападающие Милан Лучич, Давид Пастрняк и Джо Торнтон, защитники Тори Крюг и Деннис Зайденберг, вратарь Туукка Раск.

Фото: НХЛ

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