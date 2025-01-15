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Евгений Малкин вернулся из списка травмированных и может принять участие в ближайшей игре

Евгений Малкин вернулся из списка травмированных и может принять участие в ближайшей игре
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Нападающий «Питтсбург Пингвинз» Евгений Малкин вернулся из списка травмированных и должен оказаться в заявке команды в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лига с «Сиэтл Кракен». Об этом сообщает пресс-служба «пингвинов» в соцсетях.

НХЛ — регулярный чемпионат
15 января 2025, среда. 03:00 МСК
Питтсбург Пингвинз
Питтсбург
Не начался
Сиэтл Кракен
Сиэтл
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Кроме того, сообщается, что финский нападающий Ессе Пульюярви был переведен в команду «Уилкс-Барре/Скрэнтон Пингвинз» из АХЛ.

Ранее Малкин пропустил четыре игры из‑за повреждения верхней части тела. Это первые матчи, где россиянин не выступал, с 2022 года. В нынешнем сезоне НХЛ 38-летний российский форвард провёл 41 игру, забросил восемь шайб и оформил 24 результативные передачи.

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