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«Вашингтон» показал милое фото Александра Овечкина с корги

«Вашингтон» показал милое фото Александра Овечкина с корги
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«Вашингтон Кэпиталз» опубликовал фотографию российского капитана «столичных» Александра Овечкина с корги.

Данную акцию клуб организовал для придания огласке проблемы бездомных животных. «Кэпиталз» проводят её ежегодно. Все хоккеисты столичной команды прибыли на игру с «Анахаймом» с собаками.

Фото: ПРЕСС-СЛУЖБА «ВАШИНГТОН КЭПИТАЛЗ»

На счету Александра Овечкина 20 голов и 12 результативных передач в 27 матчах в нынешнем сезоне НХЛ. Российский форвард сократил отставание от снайперского рекорда Уэйна Гретцки (894) в Национальной хоккейной лиге до 21 шайбы.

«Вашингтон» располагается на первой строчке турнирной таблицы Восточной конференции, в активе команды 61 очко по итогам 43 матчей.

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Реакция раздевалки «Вашингтона» на хет-трик Александра Овечкина:

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