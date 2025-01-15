«Вашингтон» показал милое фото Александра Овечкина с корги

«Вашингтон Кэпиталз» опубликовал фотографию российского капитана «столичных» Александра Овечкина с корги.

Данную акцию клуб организовал для придания огласке проблемы бездомных животных. «Кэпиталз» проводят её ежегодно. Все хоккеисты столичной команды прибыли на игру с «Анахаймом» с собаками.

Фото: ПРЕСС-СЛУЖБА «ВАШИНГТОН КЭПИТАЛЗ»

На счету Александра Овечкина 20 голов и 12 результативных передач в 27 матчах в нынешнем сезоне НХЛ. Российский форвард сократил отставание от снайперского рекорда Уэйна Гретцки (894) в Национальной хоккейной лиге до 21 шайбы.

«Вашингтон» располагается на первой строчке турнирной таблицы Восточной конференции, в активе команды 61 очко по итогам 43 матчей.

Реакция раздевалки «Вашингтона» на хет-трик Александра Овечкина: