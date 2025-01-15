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Владимир Тарасенко прервал 18-матчевую безголевую серию в НХЛ

Владимир Тарасенко прервал 18-матчевую безголевую серию в НХЛ
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В эти минуты в Детройте (США) на стадионе «Литтл Сизарс-арена» проходит очередной матч Национальной хоккейной лиги (НХЛ), в котором «Детройт Ред Уингз» принимает на своей площадке «Сан-Хосе Шаркс». На момент написания новости в матче идёт третий период, счёт 3:1 в пользу гостей.

НХЛ — регулярный чемпионат
15 января 2025, среда. 03:00 МСК
Детройт Ред Уингз
Детройт
Окончен
3 : 6
Сан-Хосе Шаркс
Сан-Хосе
0:1 Рутта (Смит, Веннберг) – 01:45     0:2 Штурм (Эклунд, Власик) – 17:41 (sh)     1:2 Тарасенко (Эдвинссон, Берггрен) – 21:28     1:3 Эклунд (Селебрини, Тоффоли) – 40:26     2:3 Тарасенко (Густафссон, Велено) – 46:05     2:4 Гранлунд (Селебрини) – 47:43 (pp)     3:4 Рэймонд (Ларкин) – 49:56     3:5 Тоффоли (Эклунд) – 50:57     3:6 Ферраро – 58:22    

Российский нападающий «Детройта» Владимир Тарасенко отметился голом во второй двадцатиминутке. Таким образом, россиянин прервал серию из 18 матчей без голов в лиге.

В нынешнем сезоне Владимир Тарасенко провёл 42 матча, забил 5 голов и записал на свой счёт 12 результативных передач.

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