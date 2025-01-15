Владимир Тарасенко прервал 18-матчевую безголевую серию в НХЛ

В эти минуты в Детройте (США) на стадионе «Литтл Сизарс-арена» проходит очередной матч Национальной хоккейной лиги (НХЛ), в котором «Детройт Ред Уингз» принимает на своей площадке «Сан-Хосе Шаркс». На момент написания новости в матче идёт третий период, счёт 3:1 в пользу гостей.

Российский нападающий «Детройта» Владимир Тарасенко отметился голом во второй двадцатиминутке. Таким образом, россиянин прервал серию из 18 матчей без голов в лиге.

В нынешнем сезоне Владимир Тарасенко провёл 42 матча, забил 5 голов и записал на свой счёт 12 результативных передач.

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