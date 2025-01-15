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Вашингтон Кэпиталз — Анахайм Дакс, результат матча 15 января 2025, счёт 3:0, регулярный чемпионат НХЛ

«Вашингтон» всухую победил «Анахайм» в НХЛ. Овечкин не забил
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В ночь с 14 на 15 января на льду «Кэпитал Уан-Арена» в американском Вашингтоне завершился матч Национальной хоккейной лиги (НХЛ) между клубами «Вашингтон Кэпиталз» и «Анахайм Дакс». Победу в игре со счётом 3:0 одержали хозяева.

НХЛ — регулярный чемпионат
15 января 2025, среда. 03:00 МСК
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
Окончен
3 : 0
Анахайм Дакс
Анахайм
1:0 Дьюхейм (Чикран, Дауд) – 07:34     2:0 Карлсон – 14:30     3:0 Фрэнк (Дюбуа, Дьюхейм) – 39:01    

В составе победителей голами отметились Брэндон Дьюхейм (1+1), Джон Карлсон и Этен Фрэнк. Российский форвард Александр Овечкин в этой встрече очков не набрал, завершив её с показателем полезности «+1».

Российский защитник гостей Павел Минтюков также результативными действиями не отличился.

В следующем матче «Вашингтон» встретится в гостях с «Оттава Сенаторз» 17 января. «Анахайм» сыграет на выезде с «Тампа-Бэй Лайтнинг» также 17 января.

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