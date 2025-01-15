«Вашингтон» всухую победил «Анахайм» в НХЛ. Овечкин не забил

В ночь с 14 на 15 января на льду «Кэпитал Уан-Арена» в американском Вашингтоне завершился матч Национальной хоккейной лиги (НХЛ) между клубами «Вашингтон Кэпиталз» и «Анахайм Дакс». Победу в игре со счётом 3:0 одержали хозяева.

В составе победителей голами отметились Брэндон Дьюхейм (1+1), Джон Карлсон и Этен Фрэнк. Российский форвард Александр Овечкин в этой встрече очков не набрал, завершив её с показателем полезности «+1».

Российский защитник гостей Павел Минтюков также результативными действиями не отличился.

В следующем матче «Вашингтон» встретится в гостях с «Оттава Сенаторз» 17 января. «Анахайм» сыграет на выезде с «Тампа-Бэй Лайтнинг» также 17 января.

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