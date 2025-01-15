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Коламбус Блю Джекетс — Филадельфия Флайерз, результат матча 15 января 2025, счёт 3:2 Б, регулярный чемпионат НХЛ

23 сейва Тарасова помогли «Коламбусу» обыграть «Филадельфию». Мичков баллов не набрал
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В ночь с 14 на 15 января на льду «Нейшнвайд-Арена» в американском Коламбусе завершился матч Национальной хоккейной лиги (НХЛ) между клубами «Коламбус Блю Джекетс» и «Филадельфия Флайерз». Победу в игре по буллитам со счётом 3:2 одержали гости.

НХЛ — регулярный чемпионат
15 января 2025, среда. 03:00 МСК
Коламбус Блю Джекетс
Коламбус
Окончен
3 : 2
Б
Филадельфия Флайерз
Филадельфия
0:1 Бринк (Силер, Драйсдейл) – 03:44     1:1 Веренски – 10:27     1:2 Типпетт (Фрост) – 48:13     2:2 Веренски (Марченко, Фантилли) – 55:23     3:2 Джонсон – 65:00    

В составе победителей дубль на счету Зака Веренски, а также победный буллит забил Кент Джонсон. Российский голкипер Даниил Тарасов совершил 23 спасения. Россияне Иван Проворов и Дмитрий Воронков очков не набрали. На счету форварда Кирилла Марченко голевая передача.

У гостей голы забивали Бобби Бринк и Оуэн Типпетт. Российские игроки Матвей Мичков и Егор Замула в этой встрече результативными действиями не отличился. Вратарь Иван Федотов сделал 27 сейвов.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.

В следующем матче «Коламбус» встретится на домашнем льду с «Сан-Хосе Шаркс» 17 января. «Филадельфия» сыграет на выезде с «Нью-Йорк Айлендерс» также 17 января.

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