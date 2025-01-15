Дубль Тарасенко не помог «Детройту» набрать очки в матче с «Сан-Хосе»
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В ночь с 14 на 15 января мск на льду «Литтл Сизарс-арены» в Детройте (США, штат Мичиган) завершился матч регулярного чемпионата НХЛ между клубами «Детройт Ред Уингз» и «Сан-Хосе Шаркс». Хозяева площадки потерпели поражение со счётом 3:6.
НХЛ — регулярный чемпионат
15 января 2025, среда. 03:00 МСК
Детройт Ред Уингз
Детройт
Окончен
3 : 6
Сан-Хосе Шаркс
Сан-Хосе
0:1 Рутта (Смит, Веннберг) – 01:45 0:2 Штурм (Эклунд, Власик) – 17:41 (sh) 1:2 Тарасенко (Эдвинссон, Берггрен) – 21:28 1:3 Эклунд (Селебрини, Тоффоли) – 40:26 2:3 Тарасенко (Густафссон, Велено) – 46:05 2:4 Гранлунд (Селебрини) – 47:43 (pp) 3:4 Рэймонд (Ларкин) – 49:56 3:5 Тоффоли (Эклунд) – 50:57 3:6 Ферраро – 58:22
В составе «Ред Уингз» дублем отметился российский нападающий Владимир Тарасенко. Две результативные передачи выполнил форвард «Сан-Хосе», первый номер драфта-2024 Маклин Селебрини.
Этот проигрыш оборвал семиматчевую победную серию «Детройта» в регулярном чемпионате НХЛ. «Шаркс» выиграли после трёх поражений подряд.
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