Дубль Тарасенко не помог «Детройту» набрать очки в матче с «Сан-Хосе»

В ночь с 14 на 15 января мск на льду «Литтл Сизарс-арены» в Детройте (США, штат Мичиган) завершился матч регулярного чемпионата НХЛ между клубами «Детройт Ред Уингз» и «Сан-Хосе Шаркс». Хозяева площадки потерпели поражение со счётом 3:6.

В составе «Ред Уингз» дублем отметился российский нападающий Владимир Тарасенко. Две результативные передачи выполнил форвард «Сан-Хосе», первый номер драфта-2024 Маклин Селебрини.

Этот проигрыш оборвал семиматчевую победную серию «Детройта» в регулярном чемпионате НХЛ. «Шаркс» выиграли после трёх поражений подряд.