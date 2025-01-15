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«Бостон» крупно обыграл «Тампу» в НХЛ. У Кучерова — ассист, Василевский совершил 18 сейвов

В ночь с 14 на 15 января на льду «Ти-Ди Гарден» в американском Бостоне завершился матч Национальной хоккейной лиги (НХЛ) между клубами «Бостон Брюинз» и «Тампа-Бэй Лайтнинг». Победу в игре со счётом 6:2 одержали хозяева.

В составе победителей голами отличились Трент Фредерик, Давид Пастрняк (1+1), Паркер Уозерспун, Брэд Маршан (1+1), Павел Заха (1+2) и Эндрю Пик (1+1).

У гостей шайбы забросили Конор Гики и Виктор Хедман (1+1). Российский форвард Никита Кучеров отметился ассистом. На счету голкипера Андрея Василевского 18 сейвов.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.

В следующем матче «Бостон» встретится в гостях с «Оттава Сенаторз» 18 января. «Тампа-Бэй» сыграет дома с «Анахайм Дакс» 17 января.

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