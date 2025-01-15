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Нэшвилл Предаторз — Вегас Голден Найтс, результат матча 15 января 2024, счет 5:3, НХЛ 2024-2025

Хет-трик Павла Дорофеева не спас «Вегас» от поражения в Нэшвилле
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В ночь с 14 на 15 января мск на льду «Бриджстоун-Арены» в Нэшвилле (США, штат Теннесси) завершился матч регулярного чемпионата НХЛ между клубами «Нэшвилл Предаторз» и «Вегас Голден Найтс». Хозяева площадки одержали победу со счётом 5:3.

НХЛ — регулярный чемпионат
15 января 2025, среда. 04:00 МСК
Нэшвилл Предаторз
Нэшвилл
Окончен
5 : 3
Вегас Голден Найтс
Парадайс
1:0 Стэмкос (Форсберг) – 09:44     2:0 Форсберг (Стэмкос) – 12:06     3:0 Бэррон (Йози, Нюквист) – 25:29     4:0 Стэмкос (Маршессо) – 28:41     4:1 Дорофеев (Олофссон, Гертл) – 29:12     4:2 Дорофеев (Гертл, Стоун) – 34:02 (pp)     4:3 Дорофеев (Олофссон, Теодор) – 55:20     5:3 О'Райлли (Сиссонс) – 59:58    

Все заброшенные шайбы «Голден Найтс» записал на свой счёт оформивший хет-трик российский нападающий Павел Дорофеев. В составе «Предаторз» дублем и результативным пасом отметился экс-форвард «Тампа-Бэй Лайтнинг» Стивен Стэмкос.

«Вегас» потерпел третье поражение в четырёх последних матчах и занимает вторую строчку в таблице Западной конференции. «Нэшвилл» победил после двух проигрышей и находится на 14-м месте Запада.

Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ. Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P.

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