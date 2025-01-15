Хет-трик Павла Дорофеева не спас «Вегас» от поражения в Нэшвилле

В ночь с 14 на 15 января мск на льду «Бриджстоун-Арены» в Нэшвилле (США, штат Теннесси) завершился матч регулярного чемпионата НХЛ между клубами «Нэшвилл Предаторз» и «Вегас Голден Найтс». Хозяева площадки одержали победу со счётом 5:3.

Все заброшенные шайбы «Голден Найтс» записал на свой счёт оформивший хет-трик российский нападающий Павел Дорофеев. В составе «Предаторз» дублем и результативным пасом отметился экс-форвард «Тампа-Бэй Лайтнинг» Стивен Стэмкос.

«Вегас» потерпел третье поражение в четырёх последних матчах и занимает вторую строчку в таблице Западной конференции. «Нэшвилл» победил после двух проигрышей и находится на 14-м месте Запада.

Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ. Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P.