«Питтсбург» проиграл «Сиэтлу». Малкин вернулся после травмы и отметился ассистом

В ночь с 14 на 15 января на льду «Пи-Пи-Джи Пэйнтс-Арена» в американском Питтсбурге завершился матч Национальной хоккейной лиги (НХЛ) между клубами «Питтсбург Пингвинз» и «Сиэтл Кракен». Победу в игре со счётом 4:2 одержали гости.
В составе победителей голами отличились Чандлер Стивенсон, Джейми Олексяк, Ээли Толванен и Каапо Какко.
У гостей заброшенными шайбами отметились Филип Томасино и Брайан Раст. Ветеран «пингвинов» Евгений Малкин вернулся после травмы и отдал результативную передачу. Звезда и лидер «Питтсбурга» Сидни Кросби завершил встречу с показателем полезности «-3».
Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.
«Питтсбург» начнёт выездную серию и сыграет с «Баффало Сэйбрз» 18 января. «Сиэтл» на выезде встретится с «Виннипег Джетс» 17 января.
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