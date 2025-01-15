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Питтсбург Пингвинз — Сиэтл Кракен, результат матча 15 января 2025, счёт 2:4, регулярный чемпионат НХЛ

«Питтсбург» проиграл «Сиэтлу». Малкин вернулся после травмы и отметился ассистом
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В ночь с 14 на 15 января на льду «Пи-Пи-Джи Пэйнтс-Арена» в американском Питтсбурге завершился матч Национальной хоккейной лиги (НХЛ) между клубами «Питтсбург Пингвинз» и «Сиэтл Кракен». Победу в игре со счётом 4:2 одержали гости.

НХЛ — регулярный чемпионат
15 января 2025, среда. 03:00 МСК
Питтсбург Пингвинз
Питтсбург
Окончен
2 : 4
Сиэтл Кракен
Сиэтл
0:1 Стивенсон (Макканн, Даккорд) – 02:12 (sh)     1:1 Томасино (О'Коннор, Летанг) – 09:19     2:1 Раст (Карлссон, Малкин) – 24:42     2:2 Олексяк (Бьёркстранд, Ларссон) – 48:04     2:3 Толванен (Райт, Махура) – 48:54     2:4 Какко (Ларссон) – 58:57    

В составе победителей голами отличились Чандлер Стивенсон, Джейми Олексяк, Ээли Толванен и Каапо Какко.

У гостей заброшенными шайбами отметились Филип Томасино и Брайан Раст. Ветеран «пингвинов» Евгений Малкин вернулся после травмы и отдал результативную передачу. Звезда и лидер «Питтсбурга» Сидни Кросби завершил встречу с показателем полезности «-3».

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.

«Питтсбург» начнёт выездную серию и сыграет с «Баффало Сэйбрз» 18 января. «Сиэтл» на выезде встретится с «Виннипег Джетс» 17 января.

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