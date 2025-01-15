Натуральный хет-трик Кайла Коннора за семь минут помог «Виннипегу» разгромить «Ванкувер»

В ночь с 14 на 15 января мск на льду арены «Канада Лайф-центр» в канадском Виннипеге завершился матч регулярного чемпионата НХЛ между клубами «Виннипег Джетс» и «Ванкувер Кэнакс». Хозяева площадки одержали победу с крупным счётом 6:1.

В составе «Виннипега» натуральный хет-трик оформил американский нападающий Кайл Коннор, который в первом периоде отметился тремя голами подряд с седьмой по 14-ю минуту, также на его счету результативный пас. По одной заброшенной шайбе записали на свой счёт Нил Пионк, Нино Нидеррайтер и Марк Шайфли у «Джетс», гол престижа гостей на счету Нильса Хёгландера.

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