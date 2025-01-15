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Виннипег Джетс — Ванкувер Кэнакс, результат матча 15 января 2024, счет 6:1, НХЛ 2024-2025

Натуральный хет-трик Кайла Коннора за семь минут помог «Виннипегу» разгромить «Ванкувер»
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В ночь с 14 на 15 января мск на льду арены «Канада Лайф-центр» в канадском Виннипеге завершился матч регулярного чемпионата НХЛ между клубами «Виннипег Джетс» и «Ванкувер Кэнакс». Хозяева площадки одержали победу с крупным счётом 6:1.

НХЛ — регулярный чемпионат
15 января 2025, среда. 04:00 МСК
Виннипег Джетс
Виннипег
Окончен
6 : 1
Ванкувер Кэнакс
Ванкувер
1:0 Коннор (Виларди) – 06:59     2:0 Коннор (Пионк, Виларди) – 13:01     3:0 Коннор (Виларди, Шайфли) – 13:37     4:0 Пионк (Перфетти, Нидеррайтер) – 20:39     5:0 Нидеррайтер (Купари, Перфетти) – 35:06     6:0 Шайфли (Элерс, Коннор) – 41:31 (pp)     6:1 Хёгландер – 49:16    

В составе «Виннипега» натуральный хет-трик оформил американский нападающий Кайл Коннор, который в первом периоде отметился тремя голами подряд с седьмой по 14-ю минуту, также на его счету результативный пас. По одной заброшенной шайбе записали на свой счёт Нил Пионк, Нино Нидеррайтер и Марк Шайфли у «Джетс», гол престижа гостей на счету Нильса Хёгландера.

Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ. Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P.

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