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Колорадо Эвеланш — Нью-Йорк Рейнджерс, результат матча 15 января 2025, счёт 3:2 ОТ, регулярный чемпионат НХЛ

23 сейва Шестёркина не спасли «Рейнджерс» от поражения в матче с «Колорадо»
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В ночь с 14 на 15 января на льду «Болл-Арены» в американском Денвере завершился матч Национальной хоккейной лиги (НХЛ) между клубами «Колорадо Эвеланш» и «Нью-Йорк Рейнджерс». Победу в овертайме со счётом 3:2 одержали хозяева.

НХЛ — регулярный чемпионат
15 января 2025, среда. 05:00 МСК
Колорадо Эвеланш
Денвер
Окончен
3 : 2
ОТ
Нью-Йорк Рейнджерс
Нью-Йорк
1:0 Келли (Колтон, Макар) – 04:53     1:1 Кэррик – 11:55 (sh)     1:2 Эдстрём (Кэррик) – 29:59     2:2 Лехконен (Рантанен, Маккиннон) – 58:47     3:2 Тэйвз (Маккиннон, О'Коннор) – 64:23    

В составе победителей голами отметились Девон Тэйвз, Паркер Келли и Арттури Лехконен. Известные форварды «Колорадо» Натан Маккиннон (2) и Микко Рантанен (1) отдали три голевые передачи.

У гостей шайбы забросили Сэм Кэррик (1+1) и Адам Эдстрём. Российский нападающий Артемий Панарин результативными действиями в этой встрече не отметился. На счету голкипера Игоря Шестёркина 23 спасения.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.

«Колорадо» продолжит домашнюю серию и сыграет с «Эдмонтон Ойлерз» 17 января, «Рейнджерс» продолжат выездную серию и встретятся с новичком лиги «Ютой» также 17 января.

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