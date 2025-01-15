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23 сейва Шестёркина не спасли «Рейнджерс» от поражения в матче с «Колорадо»

В ночь с 14 на 15 января на льду «Болл-Арены» в американском Денвере завершился матч Национальной хоккейной лиги (НХЛ) между клубами «Колорадо Эвеланш» и «Нью-Йорк Рейнджерс». Победу в овертайме со счётом 3:2 одержали хозяева.

В составе победителей голами отметились Девон Тэйвз, Паркер Келли и Арттури Лехконен. Известные форварды «Колорадо» Натан Маккиннон (2) и Микко Рантанен (1) отдали три голевые передачи.

У гостей шайбы забросили Сэм Кэррик (1+1) и Адам Эдстрём. Российский нападающий Артемий Панарин результативными действиями в этой встрече не отметился. На счету голкипера Игоря Шестёркина 23 спасения.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.

«Колорадо» продолжит домашнюю серию и сыграет с «Эдмонтон Ойлерз» 17 января, «Рейнджерс» продолжат выездную серию и встретятся с новичком лиги «Ютой» также 17 января.

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