Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

Грабители взломали дом Евгения Малкина в Питтсбурге и украли три чемпионских перстня

Дом российского нападающего «Питтсбург Пингвинз» Евгения Малкина подвергся ограблению, сообщила со ссылкой на собственные источники журналистка Дженнифер Боррассо в социальной сети X.

Сообщается, что жилище Малкина было взломано. По данным источника, в результате происшествия пропали три чемпионских перстня 38-летнего хоккеиста.

Российский форвард Евгений Малкин всю свою карьеру в НХЛ провёл в составе «Питтсбург Пингвинз» и трижды становился с этим клубом обладателем Кубка Стэнли — в сезонах-2008/2009, 2015/2016 и 2016/2017. Также на счету Малкина ряд престижных индивидуальных наград НХЛ — «Арт Росс Трофи» (дважды), «Конн Смайт Трофи», «Колдер Трофи», «Харт Трофи», «Тед Линдсей Эворд».

Видео: Как Малкин стал вторым русским бомбардиром НХЛ