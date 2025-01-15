НХЛ, регулярный чемпионат — 2024/2025: результаты на 15 января
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Сегодня, 15 января, в Национальной хоккейной лиге завершился очередной игровой день. В рамках регулярного чемпионата команды провели 13 встреч. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами сыгранных матчей регулярки нынешнего сезона.
НХЛ — регулярный чемпионат
15 января 2025, среда. 03:00 МСК
Коламбус Блю Джекетс
Коламбус
Окончен
3 : 2
Б
Филадельфия Флайерз
Филадельфия
0:1 Бринк (Силер, Драйсдейл) – 03:44 1:1 Веренски – 10:27 1:2 Типпетт (Фрост) – 48:13 2:2 Веренски (Марченко, Фантилли) – 55:23 3:2 Джонсон – 65:00
НХЛ — регулярный чемпионат
15 января 2025, среда. 03:00 МСК
Торонто Мэйпл Лифс
Торонто
Окончен
1 : 4
Даллас Старз
Даллас
1:0 Мэттьюс (Марнер) – 04:15 1:1 Стэнковен (Стил, Дюшейн) – 08:33 1:2 Бурк (Харли) – 32:35 (pp) 1:3 Дюшейн (Джонстон, Хейсканен) – 41:06 (pp) 1:4 Стэнковен (Дюшейн, Робертсон) – 42:54
НХЛ — регулярный чемпионат
15 января 2025, среда. 03:00 МСК
Детройт Ред Уингз
Детройт
Окончен
3 : 6
Сан-Хосе Шаркс
Сан-Хосе
0:1 Рутта (Смит, Веннберг) – 01:45 0:2 Штурм (Эклунд, Власик) – 17:41 (sh) 1:2 Тарасенко (Эдвинссон, Берггрен) – 21:28 1:3 Эклунд (Селебрини, Тоффоли) – 40:26 2:3 Тарасенко (Густафссон, Велено) – 46:05 2:4 Гранлунд (Селебрини) – 47:43 (pp) 3:4 Рэймонд (Ларкин) – 49:56 3:5 Тоффоли (Эклунд) – 50:57 3:6 Ферраро – 58:22
НХЛ — регулярный чемпионат
15 января 2025, среда. 03:00 МСК
Бостон Брюинз
Бостон
Окончен
6 : 2
Тампа-Бэй Лайтнинг
Тампа
1:0 Фредерик (Пойтрас, Койл) – 04:24 2:0 Уозерспун (Пастрняк, Заха) – 09:31 3:0 Маршан (Пастрняк) – 21:13 4:0 Пастрняк (Заха, Пик) – 26:05 4:1 Гики (Хедман, Рэддиш) – 28:50 4:2 Хедман (Кучеров, Пол) – 39:42 5:2 Пик (Линдхольм) – 56:30 (sh) 6:2 Заха (Маршан, Задоров) – 56:56 (sh)
НХЛ — регулярный чемпионат
15 января 2025, среда. 03:00 МСК
Питтсбург Пингвинз
Питтсбург
Окончен
2 : 4
Сиэтл Кракен
Сиэтл
0:1 Стивенсон (Макканн, Даккорд) – 02:12 (sh) 1:1 Томасино (О'Коннор, Летанг) – 09:19 2:1 Раст (Карлссон, Малкин) – 24:42 2:2 Олексяк (Бьёркстранд, Ларссон) – 48:04 2:3 Толванен (Райт, Махура) – 48:54 2:4 Какко (Ларссон) – 58:57
НХЛ — регулярный чемпионат
15 января 2025, среда. 03:00 МСК
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
Окончен
3 : 0
Анахайм Дакс
Анахайм
1:0 Дьюхейм (Чикран, Дауд) – 07:34 2:0 Карлсон – 14:30 3:0 Фрэнк (Дюбуа, Дьюхейм) – 39:01
НХЛ — регулярный чемпионат
15 января 2025, среда. 03:30 МСК
Нью-Йорк Айлендерс
Нью-Йорк
Окончен
0 : 2
Оттава Сенаторз
Оттава
0:1 Годетт (Клевен, Пинто) – 28:42 0:2 Зуб (Норрис, Батерсон) – 58:36
НХЛ — регулярный чемпионат
15 января 2025, среда. 03:30 МСК
Нью-Джерси Дэвилз
Ньюарк
Окончен
1 : 2
Б
Флорида Пантерз
Санрайз
0:1 Боквист (Вераге, Шмидт) – 40:41 1:1 Хишир (Майер, Бастиан) – 42:27 1:2 Лунделль – 65:00
НХЛ — регулярный чемпионат
15 января 2025, среда. 04:00 МСК
Виннипег Джетс
Виннипег
Окончен
6 : 1
Ванкувер Кэнакс
Ванкувер
1:0 Коннор (Виларди) – 06:59 2:0 Коннор (Пионк, Виларди) – 13:01 3:0 Коннор (Виларди, Шайфли) – 13:37 4:0 Пионк (Перфетти, Нидеррайтер) – 20:39 5:0 Нидеррайтер (Купари, Перфетти) – 35:06 6:0 Шайфли (Элерс, Коннор) – 41:31 (pp) 6:1 Хёгландер – 49:16
НХЛ — регулярный чемпионат
15 января 2025, среда. 04:00 МСК
Нэшвилл Предаторз
Нэшвилл
Окончен
5 : 3
Вегас Голден Найтс
Парадайс
1:0 Стэмкос (Форсберг) – 09:44 2:0 Форсберг (Стэмкос) – 12:06 3:0 Бэррон (Йози, Нюквист) – 25:29 4:0 Стэмкос (Маршессо) – 28:41 4:1 Дорофеев (Олофссон, Гертл) – 29:12 4:2 Дорофеев (Гертл, Стоун) – 34:02 (pp) 4:3 Дорофеев (Олофссон, Теодор) – 55:20 5:3 О'Райлли (Сиссонс) – 59:58
НХЛ — регулярный чемпионат
15 января 2025, среда. 04:00 МСК
Сент-Луис Блюз
Сент-Луис
Окончен
2 : 1
Калгари Флэймз
Калгари
1:0 Парэйко (Шенн, Фаулер) – 00:49 1:1 Баль (Поспишил) – 46:06 2:1 Факса (Такер, Торопченко) – 51:11
НХЛ — регулярный чемпионат
15 января 2025, среда. 05:00 МСК
Юта
Солт-Лейк-Сити
Окончен
3 : 5
Монреаль Канадиенс
Монреаль
1:0 Доан (Келлер, Шмальц) – 02:11 (pp) 1:1 Мэтисон (Кофилд, Хатсон) – 03:18 2:1 Бьюгстад (Кесселринг, Маччелли) – 19:06 2:2 Лайне (Ньюхук, Каррье) – 30:40 2:3 Дак (Хатсон) – 38:34 3:3 Кули (Шмальц, Келлер) – 43:07 3:4 Кофилд (Хатсон, Мэтисон) – 46:33 3:5 Дак (Каррье) – 56:15
НХЛ — регулярный чемпионат
15 января 2025, среда. 05:00 МСК
Колорадо Эвеланш
Денвер
Окончен
3 : 2
ОТ
Нью-Йорк Рейнджерс
Нью-Йорк
1:0 Келли (Колтон, Макар) – 04:53 1:1 Кэррик – 11:55 (sh) 1:2 Эдстрём (Кэррик) – 29:59 2:2 Лехконен (Рантанен, Маккиннон) – 58:47 3:2 Тэйвз (Маккиннон, О'Коннор) – 64:23
Первое место в Восточной конференции Национальной хоккейной лиги занимает «Вашингтон Кэпиталз», имея в активе 63 очка после 44 сыгранных встреч.
В Западной конференции Национальной хоккейной лиги первое место занимает «Виннипег Джетс» с 63 очками после 45 матчей.
Напомним, регулярный сезон-2024/2025 Национальной хоккейной лиги завершится в апреле следующего года.
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