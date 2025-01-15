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НХЛ, регулярный чемпионат — 2024/2025: результаты на 15 января

НХЛ, регулярный чемпионат — 2024/2025: результаты на 15 января
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Сегодня, 15 января, в Национальной хоккейной лиге завершился очередной игровой день. В рамках регулярного чемпионата команды провели 13 встреч. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами сыгранных матчей регулярки нынешнего сезона.

НХЛ — регулярный чемпионат
15 января 2025, среда. 03:00 МСК
Коламбус Блю Джекетс
Коламбус
Окончен
3 : 2
Б
Филадельфия Флайерз
Филадельфия
0:1 Бринк (Силер, Драйсдейл) – 03:44     1:1 Веренски – 10:27     1:2 Типпетт (Фрост) – 48:13     2:2 Веренски (Марченко, Фантилли) – 55:23     3:2 Джонсон – 65:00    
НХЛ — регулярный чемпионат
15 января 2025, среда. 03:00 МСК
Торонто Мэйпл Лифс
Торонто
Окончен
1 : 4
Даллас Старз
Даллас
1:0 Мэттьюс (Марнер) – 04:15     1:1 Стэнковен (Стил, Дюшейн) – 08:33     1:2 Бурк (Харли) – 32:35 (pp)     1:3 Дюшейн (Джонстон, Хейсканен) – 41:06 (pp)     1:4 Стэнковен (Дюшейн, Робертсон) – 42:54    
НХЛ — регулярный чемпионат
15 января 2025, среда. 03:00 МСК
Детройт Ред Уингз
Детройт
Окончен
3 : 6
Сан-Хосе Шаркс
Сан-Хосе
0:1 Рутта (Смит, Веннберг) – 01:45     0:2 Штурм (Эклунд, Власик) – 17:41 (sh)     1:2 Тарасенко (Эдвинссон, Берггрен) – 21:28     1:3 Эклунд (Селебрини, Тоффоли) – 40:26     2:3 Тарасенко (Густафссон, Велено) – 46:05     2:4 Гранлунд (Селебрини) – 47:43 (pp)     3:4 Рэймонд (Ларкин) – 49:56     3:5 Тоффоли (Эклунд) – 50:57     3:6 Ферраро – 58:22    
НХЛ — регулярный чемпионат
15 января 2025, среда. 03:00 МСК
Бостон Брюинз
Бостон
Окончен
6 : 2
Тампа-Бэй Лайтнинг
Тампа
1:0 Фредерик (Пойтрас, Койл) – 04:24     2:0 Уозерспун (Пастрняк, Заха) – 09:31     3:0 Маршан (Пастрняк) – 21:13     4:0 Пастрняк (Заха, Пик) – 26:05     4:1 Гики (Хедман, Рэддиш) – 28:50     4:2 Хедман (Кучеров, Пол) – 39:42     5:2 Пик (Линдхольм) – 56:30 (sh)     6:2 Заха (Маршан, Задоров) – 56:56 (sh)    
НХЛ — регулярный чемпионат
15 января 2025, среда. 03:00 МСК
Питтсбург Пингвинз
Питтсбург
Окончен
2 : 4
Сиэтл Кракен
Сиэтл
0:1 Стивенсон (Макканн, Даккорд) – 02:12 (sh)     1:1 Томасино (О'Коннор, Летанг) – 09:19     2:1 Раст (Карлссон, Малкин) – 24:42     2:2 Олексяк (Бьёркстранд, Ларссон) – 48:04     2:3 Толванен (Райт, Махура) – 48:54     2:4 Какко (Ларссон) – 58:57    
НХЛ — регулярный чемпионат
15 января 2025, среда. 03:00 МСК
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
Окончен
3 : 0
Анахайм Дакс
Анахайм
1:0 Дьюхейм (Чикран, Дауд) – 07:34     2:0 Карлсон – 14:30     3:0 Фрэнк (Дюбуа, Дьюхейм) – 39:01    
НХЛ — регулярный чемпионат
15 января 2025, среда. 03:30 МСК
Нью-Йорк Айлендерс
Нью-Йорк
Окончен
0 : 2
Оттава Сенаторз
Оттава
0:1 Годетт (Клевен, Пинто) – 28:42     0:2 Зуб (Норрис, Батерсон) – 58:36    
НХЛ — регулярный чемпионат
15 января 2025, среда. 03:30 МСК
Нью-Джерси Дэвилз
Ньюарк
Окончен
1 : 2
Б
Флорида Пантерз
Санрайз
0:1 Боквист (Вераге, Шмидт) – 40:41     1:1 Хишир (Майер, Бастиан) – 42:27     1:2 Лунделль – 65:00    
НХЛ — регулярный чемпионат
15 января 2025, среда. 04:00 МСК
Виннипег Джетс
Виннипег
Окончен
6 : 1
Ванкувер Кэнакс
Ванкувер
1:0 Коннор (Виларди) – 06:59     2:0 Коннор (Пионк, Виларди) – 13:01     3:0 Коннор (Виларди, Шайфли) – 13:37     4:0 Пионк (Перфетти, Нидеррайтер) – 20:39     5:0 Нидеррайтер (Купари, Перфетти) – 35:06     6:0 Шайфли (Элерс, Коннор) – 41:31 (pp)     6:1 Хёгландер – 49:16    
НХЛ — регулярный чемпионат
15 января 2025, среда. 04:00 МСК
Нэшвилл Предаторз
Нэшвилл
Окончен
5 : 3
Вегас Голден Найтс
Парадайс
1:0 Стэмкос (Форсберг) – 09:44     2:0 Форсберг (Стэмкос) – 12:06     3:0 Бэррон (Йози, Нюквист) – 25:29     4:0 Стэмкос (Маршессо) – 28:41     4:1 Дорофеев (Олофссон, Гертл) – 29:12     4:2 Дорофеев (Гертл, Стоун) – 34:02 (pp)     4:3 Дорофеев (Олофссон, Теодор) – 55:20     5:3 О'Райлли (Сиссонс) – 59:58    
НХЛ — регулярный чемпионат
15 января 2025, среда. 04:00 МСК
Сент-Луис Блюз
Сент-Луис
Окончен
2 : 1
Калгари Флэймз
Калгари
1:0 Парэйко (Шенн, Фаулер) – 00:49     1:1 Баль (Поспишил) – 46:06     2:1 Факса (Такер, Торопченко) – 51:11    
НХЛ — регулярный чемпионат
15 января 2025, среда. 05:00 МСК
Юта
Солт-Лейк-Сити
Окончен
3 : 5
Монреаль Канадиенс
Монреаль
1:0 Доан (Келлер, Шмальц) – 02:11 (pp)     1:1 Мэтисон (Кофилд, Хатсон) – 03:18     2:1 Бьюгстад (Кесселринг, Маччелли) – 19:06     2:2 Лайне (Ньюхук, Каррье) – 30:40     2:3 Дак (Хатсон) – 38:34     3:3 Кули (Шмальц, Келлер) – 43:07     3:4 Кофилд (Хатсон, Мэтисон) – 46:33     3:5 Дак (Каррье) – 56:15    
НХЛ — регулярный чемпионат
15 января 2025, среда. 05:00 МСК
Колорадо Эвеланш
Денвер
Окончен
3 : 2
ОТ
Нью-Йорк Рейнджерс
Нью-Йорк
1:0 Келли (Колтон, Макар) – 04:53     1:1 Кэррик – 11:55 (sh)     1:2 Эдстрём (Кэррик) – 29:59     2:2 Лехконен (Рантанен, Маккиннон) – 58:47     3:2 Тэйвз (Маккиннон, О'Коннор) – 64:23    

Первое место в Восточной конференции Национальной хоккейной лиги занимает «Вашингтон Кэпиталз», имея в активе 63 очка после 44 сыгранных встреч.

В Западной конференции Национальной хоккейной лиги первое место занимает «Виннипег Джетс» с 63 очками после 45 матчей.

Напомним, регулярный сезон-2024/2025 Национальной хоккейной лиги завершится в апреле следующего года.

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