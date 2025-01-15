«Понятия не имею, что он сделал, феноменально». Тренер «Коламбуса» — о буллите Марченко

Главный тренер «Коламбус Блю Джекетс» Дин Эвасон прокомментировал послематчевый буллит российского нападающего Кирилла Марченко в игре с «Филадельфией Флайерз».

«Я понятия не имею, что он сделал. Это для меня чуждо, но феноменально», — приводит слова Эвасона журналист Джефф Свобода на своей странице в социальной сети Х.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.

Напомним, в ночь с 14 на 15 января на льду «Нейшнвайд-Арены» в американском Коламбусе завершился матч Национальной хоккейной лиги (НХЛ) между клубами «Коламбус Блю Джекетс» и «Филадельфия Флайерз». Победу в игре по буллитам со счётом 3:2 одержали гости.