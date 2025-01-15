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«Понятия не имею, что он сделал, феноменально». Тренер «Коламбуса» — о буллите Марченко

«Понятия не имею, что он сделал, феноменально». Тренер «Коламбуса» — о буллите Марченко
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Главный тренер «Коламбус Блю Джекетс» Дин Эвасон прокомментировал послематчевый буллит российского нападающего Кирилла Марченко в игре с «Филадельфией Флайерз».

«Я понятия не имею, что он сделал. Это для меня чуждо, но феноменально», — приводит слова Эвасона журналист Джефф Свобода на своей странице в социальной сети Х.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.

Напомним, в ночь с 14 на 15 января на льду «Нейшнвайд-Арены» в американском Коламбусе завершился матч Национальной хоккейной лиги (НХЛ) между клубами «Коламбус Блю Джекетс» и «Филадельфия Флайерз». Победу в игре по буллитам со счётом 3:2 одержали гости.

НХЛ — регулярный чемпионат
15 января 2025, среда. 03:00 МСК
Коламбус Блю Джекетс
Коламбус
Окончен
3 : 2
Б
Филадельфия Флайерз
Филадельфия
0:1 Бринк (Силер, Драйсдейл) – 03:44     1:1 Веренски – 10:27     1:2 Типпетт (Фрост) – 48:13     2:2 Веренски (Марченко, Фантилли) – 55:23     3:2 Джонсон – 65:00    
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