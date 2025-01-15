Чикран установил рекорд «Вашингтона» среди защитников по скорости достижения 30 очков

Защитник «Вашингтон Кэпиталз» Джейкоб Чикран во встрече регулярного сезона с «Анахайм Дакс» отметился результативной передачей и набрал 30 (12+18) очков за 39 игр.

Как сообщает пресс-служба Национальной хоккейной лиги, Чикран установил новый рекорд столичного клуба среди защитников по скорости достижения 30 очков. Ранее достижение принадлежало Ларри Мёрфи (30 баллов за 40 игр сезона-1983/1984).

В ночь с 14 на 15 января на льду «Кэпитал Уан-Арены» в американском Вашингтоне завершился матч Национальной хоккейной лиги (НХЛ) между клубами «Вашингтон Кэпиталз» и «Анахайм Дакс». Победу в игре со счётом 3:0 одержали хозяева.