Чикран установил рекорд «Вашингтона» среди защитников по скорости достижения 30 очков
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Защитник «Вашингтон Кэпиталз» Джейкоб Чикран во встрече регулярного сезона с «Анахайм Дакс» отметился результативной передачей и набрал 30 (12+18) очков за 39 игр.
Как сообщает пресс-служба Национальной хоккейной лиги, Чикран установил новый рекорд столичного клуба среди защитников по скорости достижения 30 очков. Ранее достижение принадлежало Ларри Мёрфи (30 баллов за 40 игр сезона-1983/1984).
В ночь с 14 на 15 января на льду «Кэпитал Уан-Арены» в американском Вашингтоне завершился матч Национальной хоккейной лиги (НХЛ) между клубами «Вашингтон Кэпиталз» и «Анахайм Дакс». Победу в игре со счётом 3:0 одержали хозяева.
НХЛ — регулярный чемпионат
15 января 2025, среда. 03:00 МСК
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
Окончен
3 : 0
Анахайм Дакс
Анахайм
1:0 Дьюхейм (Чикран, Дауд) – 07:34 2:0 Карлсон – 14:30 3:0 Фрэнк (Дюбуа, Дьюхейм) – 39:01
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