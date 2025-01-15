НХЛ спрогнозировала, в какой игре Александр Овечкин побьёт рекорд Уэйна Гретцки

Национальная хоккейная лига спрогнозировала, что российский капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин побьёт рекорд Уэйна Гретцки по голам в НХЛ 3 апреля 2025 года в гостевой встрече с «Каролиной Харрикейнз». Игра начнётся в 2:00 мск.

НХЛ — регулярный чемпионат НХЛ — регулярный чемпионат 03 апреля 2025, четверг. 02:00 МСК Каролина Харрикейнз Роли Не начался Вашингтон Кэпиталз Вашингтон Кто победит в основное время? П1 X П2

Напомним, Овечкин отстаёт от исторического снайперского рекорда Уэйна Гретцки на 21 шайбу. В нынешнем сезоне Александр принял участие в 28 матчах в регулярном чемпионате, в которых забил 20 голов и сделал 12 результативных передач.

«Вашингтон» с 63 баллами после 44 сыгранных встреч располагается на первом месте в турнирной таблице Восточной конференции Национальной хоккейной лиги.