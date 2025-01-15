НХЛ спрогнозировала, в какой игре Александр Овечкин побьёт рекорд Уэйна Гретцки
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Национальная хоккейная лига спрогнозировала, что российский капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин побьёт рекорд Уэйна Гретцки по голам в НХЛ 3 апреля 2025 года в гостевой встрече с «Каролиной Харрикейнз». Игра начнётся в 2:00 мск.
НХЛ — регулярный чемпионат
03 апреля 2025, четверг. 02:00 МСК
Каролина Харрикейнз
Роли
Не начался
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
Напомним, Овечкин отстаёт от исторического снайперского рекорда Уэйна Гретцки на 21 шайбу. В нынешнем сезоне Александр принял участие в 28 матчах в регулярном чемпионате, в которых забил 20 голов и сделал 12 результативных передач.
«Вашингтон» с 63 баллами после 44 сыгранных встреч располагается на первом месте в турнирной таблице Восточной конференции Национальной хоккейной лиги.
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