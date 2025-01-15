Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Сибирь — Трактор. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
15:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

НХЛ спрогнозировала, в какой игре Александр Овечкин побьёт рекорд Уэйна Гретцки

НХЛ спрогнозировала, в какой игре Александр Овечкин побьёт рекорд Уэйна Гретцки
Комментарии

Национальная хоккейная лига спрогнозировала, что российский капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин побьёт рекорд Уэйна Гретцки по голам в НХЛ 3 апреля 2025 года в гостевой встрече с «Каролиной Харрикейнз». Игра начнётся в 2:00 мск.

НХЛ — регулярный чемпионат
03 апреля 2025, четверг. 02:00 МСК
Каролина Харрикейнз
Роли
Не начался
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Напомним, Овечкин отстаёт от исторического снайперского рекорда Уэйна Гретцки на 21 шайбу. В нынешнем сезоне Александр принял участие в 28 матчах в регулярном чемпионате, в которых забил 20 голов и сделал 12 результативных передач.

«Вашингтон» с 63 баллами после 44 сыгранных встреч располагается на первом месте в турнирной таблице Восточной конференции Национальной хоккейной лиги.

Материалы по теме
«Овечкин не заслуживает, чтобы его чествовали». Финский журналист — о погоне за Гретцки
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android