«Нам всем нужно посмотреть в зеркало». Евгений Малкин — об игре «Питтсбурга» в сезоне

Российский нападающий «Питтсбург Пингвинз» Евгений Малкин после поражения от «Сиэтл Кракен» (2:4) высказался об игре «пингвинов» в нынешнем сезоне НХЛ.

«Мы видим турнирную ситуацию и понимаем, что пропускаем плей-офф. Половина сезона уже прошла. Да, мы всё понимаем.

Я не могу сказать, что мы действовали плохо (во встрече с «Сиэтлом»), но мы играем недисциплинированно.

Если мы хотим в плей-офф, нам нужно играть намного лучше в каждой зоне, в каждом моменте, в каждой детали. Думаю, что все понимают, что происходит. У нас хорошая организация и великая история.

Последние два года мы пропускали плей-офф. Я не хочу снова это делать. Надеюсь, мы все посмотрим в зеркало сегодня вечером и завтра начнём играть лучше», — цитирует Малкина сайт НХЛ.