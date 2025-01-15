«Нам всем нужно посмотреть в зеркало». Евгений Малкин — об игре «Питтсбурга» в сезоне
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Российский нападающий «Питтсбург Пингвинз» Евгений Малкин после поражения от «Сиэтл Кракен» (2:4) высказался об игре «пингвинов» в нынешнем сезоне НХЛ.
НХЛ — регулярный чемпионат
15 января 2025, среда. 03:00 МСК
Питтсбург Пингвинз
Питтсбург
Окончен
2 : 4
Сиэтл Кракен
Сиэтл
0:1 Стивенсон (Макканн, Даккорд) – 02:12 (sh) 1:1 Томасино (О'Коннор, Летанг) – 09:19 2:1 Раст (Карлссон, Малкин) – 24:42 2:2 Олексяк (Бьёркстранд, Ларссон) – 48:04 2:3 Толванен (Райт, Махура) – 48:54 2:4 Какко (Ларссон) – 58:57
«Мы видим турнирную ситуацию и понимаем, что пропускаем плей-офф. Половина сезона уже прошла. Да, мы всё понимаем.
Я не могу сказать, что мы действовали плохо (во встрече с «Сиэтлом»), но мы играем недисциплинированно.
Если мы хотим в плей-офф, нам нужно играть намного лучше в каждой зоне, в каждом моменте, в каждой детали. Думаю, что все понимают, что происходит. У нас хорошая организация и великая история.
Последние два года мы пропускали плей-офф. Я не хочу снова это делать. Надеюсь, мы все посмотрим в зеркало сегодня вечером и завтра начнём играть лучше», — цитирует Малкина сайт НХЛ.
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