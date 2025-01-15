Никита Задоров устроил драку со словацким защитником «Тампы» Чернаком

Российский защитник «Бостон Брюиниз» Никита Задоров устроил драку со словацким защитником «Тампа-Бэй Лайтнинг» Эриком Чернаком.

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Во время драки Задоров повалил игрока «молний» на лёд. По итогам эпизода оба защитника получили по пять минут за драку.

В нынешнем сезоне Никита Задоров провёл 46 матчей, забил два гола и записал на свой счёт девять результативных передач при показателе полезности «+8».

В ночь с 14 на 15 января на льду «Ти-Ди Гарден» в американском Бостоне завершился матч Национальной хоккейной лиги (НХЛ) между клубами «Бостон Брюинз» и «Тампа-Бэй Лайтнинг». Победу в игре со счётом 6:2 одержали хозяева.