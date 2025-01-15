Никита Задоров устроил драку со словацким защитником «Тампы» Чернаком
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Российский защитник «Бостон Брюиниз» Никита Задоров устроил драку со словацким защитником «Тампа-Бэй Лайтнинг» Эриком Чернаком.
Во время драки Задоров повалил игрока «молний» на лёд. По итогам эпизода оба защитника получили по пять минут за драку.
В нынешнем сезоне Никита Задоров провёл 46 матчей, забил два гола и записал на свой счёт девять результативных передач при показателе полезности «+8».
В ночь с 14 на 15 января на льду «Ти-Ди Гарден» в американском Бостоне завершился матч Национальной хоккейной лиги (НХЛ) между клубами «Бостон Брюинз» и «Тампа-Бэй Лайтнинг». Победу в игре со счётом 6:2 одержали хозяева.
НХЛ — регулярный чемпионат
15 января 2025, среда. 03:00 МСК
Бостон Брюинз
Бостон
Окончен
6 : 2
Тампа-Бэй Лайтнинг
Тампа
1:0 Фредерик (Пойтрас, Койл) – 04:24 2:0 Уозерспун (Пастрняк, Заха) – 09:31 3:0 Маршан (Пастрняк) – 21:13 4:0 Пастрняк (Заха, Пик) – 26:05 4:1 Гики (Хедман, Рэддиш) – 28:50 4:2 Хедман (Кучеров, Пол) – 39:42 5:2 Пик (Линдхольм) – 56:30 (sh) 6:2 Заха (Маршан, Задоров) – 56:56 (sh)
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