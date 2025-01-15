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«Питтсбург» выступил с заявлением по поводу ограбления дома Евгения Малкина

«Питтсбург» выступил с заявлением по поводу ограбления дома Евгения Малкина
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«Питтсбург Пингвинз» выступил с заявлением по поводу ограбления дома российского нападающего Евгения Малкина.

«В минувшие выходные дом нападающего «Пингвинз» Евгения Малкина подвергся ограблению. Подробности ситуации не будут обнародованы, поскольку расследование продолжается. Мы тесно сотрудничаем с местными властями и службой безопасности команды. Малкин попросил уважать его частную жизнь в течение этого времени, и мы больше не будем давать комментариев по данному вопросу», — приводит заявление команды журналистка Дженнифер Боррассо на своей странице в социальной сети X.

Напомним, по данным источника, в результате происшествия пропали три чемпионских перстня 38-летнего хоккеиста.

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