Форвард «Питтсбурга» Евгений Малкин высказался про ограбление своего дома

Нападающий «Питтсбург Пингвинз» Евгений Малкин высказался про ограбление своего дома.

«Да, это было два дня назад. В это время в доме никого не было», — приводит слова Малкина The Athletic.

По данным издания, Малкин владеет домом в Сьюикли-Хайтс, районе округа Аллегейни с населением менее 900 человек. Он живёт там уже более 10 лет. Отмечается, что в этом доме останавливаются его родители, когда приезжают в Питтсбург из Магнитогорска. Сын Малкина Никита также останавливается в этом доме с отцом, когда тот находится в Питтсбурге.

У Малкина также есть резиденция на острове Фишер во Флориде, где Никита и Анна Кастерова обычно проводят большую часть времени во время сезона НХЛ.