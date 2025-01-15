Защитник «Коламбуса» Веренски: Тарасов невероятно спокоен в воротах

Защитник «Коламбус Блю Джекетс» Зак Веренски прокомментировал игру российского вратаря клуба Даниила Тарасова, который во встрече регулярного сезона Национальной хоккейной лиги с «Филадельфией Флайерз» отразил 23 броска.

«Сегодня он был великолепен. Невероятно спокоен в воротах. Сделал все важные сейвы, которые нужно было сделать, и был идеален в серии буллитов. Снимаю перед ним шляпу за проделанную в последнее время работу. Я действительно рад за него», — цитирует Веренски сайт «Коламбуса».

В ночь с 14 на 15 января на льду «Нейшнвайд-Арены» в американском Коламбусе завершился матч Национальной хоккейной лиги (НХЛ) между клубами «Коламбус Блю Джекетс» и «Филадельфия Флайерз». Победу в игре по буллитам со счётом 3:2 одержали гости.