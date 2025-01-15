Расписание матчей МХЛ на 15 января 2025 года

Сегодня, 15 января, пройдёт один матч регулярного чемпионата Молодёжной хоккейной лиги (МХЛ). «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием игрового дня.

В 19:00 мск в Москве МХК «Динамо» примет на своём льду «Амурских Тигров» из Хабаровска.

Olimpbet МХЛ — регулярный чемпионат Olimpbet МХЛ — регулярный чемпионат 15 января 2025, среда. 19:00 МСК МХК Динамо М Москва Не начался Амурские Тигры Хабаровск Кто победит в основное время? П1 X П2

В Золотом дивизионе Западной конференции первое место занимает МХК «Спартак». Красно-белые после 38 сыгранных встреч набрали 64 очка.

В Золотом дивизионе Восточной конференции на первом месте располагаются «Мамонты Югры». Клуб из Ханты-Мансийска имеет в активе 55 баллов после 35 проведённых встреч.

Напомним, регулярный сезон-2024/2025 Молодёжной хоккейной лиги завершится в марте 2025 года. Действующим обладателем Кубка Харламова является «СКА-1946».