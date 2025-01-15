Расписание матчей МХЛ на 15 января 2025 года
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Сегодня, 15 января, пройдёт один матч регулярного чемпионата Молодёжной хоккейной лиги (МХЛ). «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием игрового дня.
В 19:00 мск в Москве МХК «Динамо» примет на своём льду «Амурских Тигров» из Хабаровска.
Olimpbet МХЛ — регулярный чемпионат
15 января 2025, среда. 19:00 МСК
МХК Динамо М
Москва
Не начался
Амурские Тигры
Хабаровск
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
В Золотом дивизионе Западной конференции первое место занимает МХК «Спартак». Красно-белые после 38 сыгранных встреч набрали 64 очка.
В Золотом дивизионе Восточной конференции на первом месте располагаются «Мамонты Югры». Клуб из Ханты-Мансийска имеет в активе 55 баллов после 35 проведённых встреч.
Напомним, регулярный сезон-2024/2025 Молодёжной хоккейной лиги завершится в марте 2025 года. Действующим обладателем Кубка Харламова является «СКА-1946».
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