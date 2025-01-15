«Никогда не видел нас такими безразличными». Тренер «Вегаса» — о поражении от «Нэшвилла»

Главный тренер «Вегас Голден Найтс» Брюс Кэссиди прокомментировал поражение клуба от «Нэшвилл Предаторз». Напомним, в данной встрече российский нападающий «Вегаса» Павел Дорофеев оформил хет-трик.

«Я никогда не видел нас такими безразличными и проигрывающими борьбу. Иногда, когда оглядываешься вокруг и видишь, что у тебя полный состав, думаешь: «Ладно, теперь всё готово. У нас всё хорошо. Все играют». Может быть, это была доля самоуспокоенности, не знаю», — цитирует Кэссиди официальный сайт Национальной хоккейной лиги.

В ночь с 14 на 15 января мск на льду «Бриджстоун-Арены» в Нэшвилле (США, штат Теннесси) завершился матч регулярного чемпионата НХЛ между клубами «Нэшвилл Предаторз» и «Вегас Голден Найтс». Хозяева площадки одержали победу со счётом 5:3.