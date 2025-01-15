Расписание матчей ВХЛ на 15 января 2025 года

Сегодня, 15 января, пройдут три матча регулярного чемпионата Всероссийской хоккейной лиги (ВХЛ). «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием игрового дня.

Olimpbet ВХЛ — регулярный чемпионат Olimpbet ВХЛ — регулярный чемпионат 15 января 2025, среда. 18:30 МСК Химик Воскресенск Не начался Магнитка Магнитогорск Кто победит в основное время? П1 X П2

На данный момент возглавляет турнирную таблицу ВХЛ «Динамо» СПб, записав в свой актив 64 очка. На втором месте находится «Горняк-УГМК», набрав 61 очко. Замыкает лидирующую тройку «Металлург», заработав 59 очков. В топ-5 входят «Рубин» и «Торпедо-Горький», также набрав по 59 очков.

Регулярный сезон-2024/2025 Всероссийской хоккейной лиги завершится 18 марта 2025 года. Действующим обладателем Кубка Петрова является «Нефтяник» из Альметьевска.