Юрзинов: судя по прессе, кажется, что в России только один клуб — СКА. Настоящий психоз!

Двукратный чемпион мира Владимир Юрзинов-старший прокомментировал повышенное внимание СМИ к санкт-петербургскому СКА.

«Иногда мне кажется, что в нашем хоккее, судя по прессе, есть только одна команда — СКА. С утра до вечера ей перемываются косточки и придумываются скандалы. Настоящий психоз!

Да, для СКА это хорошо, потому на каждом матче в Санкт-Петербурге — рекордные 20 с лишним тысяч зрителей, а на каждой гостевой игре — аншлаги. Настрой на Питер — сумасшедший, после встречи со СКА многие клубы берут паузы (смеётся).

Но ведь такое возбуждённое отношение к одному клубу унижает все остальные клубы, весь российский хоккей. У нас большая страна, которая вкладывает деньги и в другие великие клубы. Им, их городам тоже нужны внимание и реклама!» — приводит слова Юрзинова Russia-Hockey.