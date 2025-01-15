Павел Дорофеев — третий игрок в истории «Вегаса», кто оформил натуральный хет-трик

Российский нападающий «Вегас Голден Найтс» Павел Дорофеев во встрече с «Нэшвилл Предаторз» оформил натуральный хет-трик, забросив все шайбы клуба в игре.

Как сообщает пресс-служба Национальной хоккейной лиги, Дорофеев третий игрок в истории «Вегаса», кто оформил натуральный хет-трик. Ранее это делали Джонатан Маршессо (в 2019 году) и Вильям Карлссон (в 2018 году).

В ночь с 14 на 15 января мск на льду «Бриджстоун-Арены» в Нэшвилле (США, штат Теннесси) завершился матч регулярного чемпионата НХЛ между клубами «Нэшвилл Предаторз» и «Вегас Голден Найтс». Хозяева площадки одержали победу со счётом 5:3.