Павел Дорофеев — третий игрок в истории «Вегаса», кто оформил натуральный хет-трик
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Российский нападающий «Вегас Голден Найтс» Павел Дорофеев во встрече с «Нэшвилл Предаторз» оформил натуральный хет-трик, забросив все шайбы клуба в игре.
Как сообщает пресс-служба Национальной хоккейной лиги, Дорофеев третий игрок в истории «Вегаса», кто оформил натуральный хет-трик. Ранее это делали Джонатан Маршессо (в 2019 году) и Вильям Карлссон (в 2018 году).
В ночь с 14 на 15 января мск на льду «Бриджстоун-Арены» в Нэшвилле (США, штат Теннесси) завершился матч регулярного чемпионата НХЛ между клубами «Нэшвилл Предаторз» и «Вегас Голден Найтс». Хозяева площадки одержали победу со счётом 5:3.
НХЛ — регулярный чемпионат
15 января 2025, среда. 04:00 МСК
Нэшвилл Предаторз
Нэшвилл
Окончен
5 : 3
Вегас Голден Найтс
Парадайс
1:0 Стэмкос (Форсберг) – 09:44 2:0 Форсберг (Стэмкос) – 12:06 3:0 Бэррон (Йози, Нюквист) – 25:29 4:0 Стэмкос (Маршессо) – 28:41 4:1 Дорофеев (Олофссон, Гертл) – 29:12 4:2 Дорофеев (Гертл, Стоун) – 34:02 (pp) 4:3 Дорофеев (Олофссон, Теодор) – 55:20 5:3 О'Райлли (Сиссонс) – 59:58
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