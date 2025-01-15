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«В Москве были отличные условия». Мартин Штрбак — об игре в России

«В Москве были отличные условия». Мартин Штрбак — об игре в России
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Чемпион мира в составе сборной Словакии, бывший защитник клубов Суперлиги и КХЛ Мартин Штрбак рассказал о своём периоде игры в России.

«В России я показал себя с лучшей стороны. В Москве были отличные условия. Мы жили в посольстве, и у нас была своя словацкая община», — приводит слова Штрбака Pravda.sk.

Напомним, Штрбак в России защищал цвета ярославского «Локомотива», ЦСКА, магнитогорского «Металлурга», ХК МВД, московского «Динамо» и ХК «Лев».

В 2002 году вместе с ярославским «Локомотивом» Мартин Штрбак стал чемпионом России. Всего в Суперлиге и КХЛ словацкий экс-защитник провёл 364 встречи, где набрал 133 очка.

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