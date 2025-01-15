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Сибирь — Трактор. Прямая трансляция
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«Ему безумно скучно». Главный тренер «Миннесоты» — о восстановлении Капризова

«Ему безумно скучно». Главный тренер «Миннесоты» — о восстановлении Капризова
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Главный тренер «Миннесоты Уайлд» Джон Хайнс высказался о восстановлении российского нападающего Кирилла Капризова после повреждения.

«Ему безумно скучно. Кирилл хочет вернуться. Очевидно, он очень разочарован тем, что не играет. Капризов любит соревноваться, но он проходит свой путь, усердно работает и делает всё, что нужно, чтобы подготовиться к возвращению на лёд. Кирилл хочет играть, но только его тело скажет, когда он будет готов», — приводит слова Хайнса сайт НХЛ.

Матч «Сибирь» – «Трактор» 13 января можно посмотреть в онлайн-кинотеатре «Кинопоиск».

Напомним, сейчас Капризов пропускает игры с 24 декабря. Всего на счету россиянина 50 (23+27) очков в 34 матчах регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги.

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