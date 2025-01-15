Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Сибирь — Трактор. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
15:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Мальцев — о слухах об отставке Романа Ротенберга из СКА: свято место пусто не бывает!

Мальцев — о слухах об отставке Романа Ротенберга из СКА: свято место пусто не бывает!
Комментарии

Двукратный олимпийский чемпион легендарный советский хоккеист Александр Мальцев прокомментировал слухи о возможной отставке главного тренера СКА Романа Ротенберга.

«Я думаю, что у них многие игроки травмы получили, может, из-за этого у них проблемы. Я не знаю, что-то там происходит в команде. Возможно ли увольнение Ротенберга? Всё зависит от руководства, мы пока смотрим результаты. Если СКА продолжит проигрывать? Думаю, что да. Свято место пусто не бывает!» — приводит слова Мальцева «ВсеПроСпорт».

Напомним, СКА располагается на седьмом месте в турнирной таблице Западной конференции КХЛ. Подопечные Романа Ротенберга имеют в активе 55 очков после 44 сыгранных встреч.

Материалы по теме
В СКА опровергли информацию об отставке Романа Ротенберга
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android