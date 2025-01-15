Мальцев — о слухах об отставке Романа Ротенберга из СКА: свято место пусто не бывает!

Двукратный олимпийский чемпион легендарный советский хоккеист Александр Мальцев прокомментировал слухи о возможной отставке главного тренера СКА Романа Ротенберга.

«Я думаю, что у них многие игроки травмы получили, может, из-за этого у них проблемы. Я не знаю, что-то там происходит в команде. Возможно ли увольнение Ротенберга? Всё зависит от руководства, мы пока смотрим результаты. Если СКА продолжит проигрывать? Думаю, что да. Свято место пусто не бывает!» — приводит слова Мальцева «ВсеПроСпорт».

Напомним, СКА располагается на седьмом месте в турнирной таблице Западной конференции КХЛ. Подопечные Романа Ротенберга имеют в активе 55 очков после 44 сыгранных встреч.