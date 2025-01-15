Ерёменко выписали из больницы, защитник «Металлурга» после операции находился в реанимации

Защитник «Металлурга» Владислав Ерёменко, получивший тяжёлую травму в матче с «Автомобилистом» (4:2), выписан из больницы, сообщает ТАСС.

«Ерёменко выписали уже из больницы. Он в раздевалке команды каждый день, у него продолжается реабилитационный период. Он в Магнитогорске, работает в зале. По срокам сложно очень говорить. Понятно, хочется, чтобы он восстановился в этом сезоне, но это маловероятно», — заявил собеседник.

19 декабря Еременко перенёс операцию после перелома бедра со смещением и на тот момент оставался в реанимации.

Напомним, в начале третьего периода защитник «Металлурга» Владислав Ерёменко неудачно столкнулся с бортом, упав на лёд после столкновения с форвардом «Автомобилиста» Андреем Обидиным. Игрок обороны магнитогорского клуба не смог самостоятельно подняться со льда и держался за ногу. Ерёменко покинул площадку на носилках при помощи медицинского персонала. Нарушения правил в эпизоде арбитры не усмотрели.