Экс-игрок СКА Рыбин: согласен, что Деанджело в защите безобразно играл

Бывший игрок СКА Максим Рыбин оценил уход американского защитника Тони Деанджело из стана армейского клуба.

«Я лично не знаю, конфликт у него или нет с тренерским штабом, поэтому комментировать не буду, чего не знаю. Я согласен, что в защите он безобразно играл на самом деле. Я думаю, что в важных играх эта точка кипения просто подошла и, возможно, вылилась в какой конфликт или перепалку. Если хоккеист не выходит на третий период, если у него не травма, значит, это всё не просто так», — цитирует Рыбина Vprognoze.

В текущем сезоне на счету Деанджело 34 матча, в которых американский защитник набрал 31 очко — забросил шесть шайб и отдал 25 результативных передач.

Для Деанджело нынешний сезон был дебютным в Континентальной хоккейной лиге. Ранее американец восемь лет провёл в Национальной хоккейной лиге (НХЛ), где в 371 матче набрал 210 (48+162) очков. В НХЛ Деанджело играл за «Аризону Койотс», «Нью-Йорк Рейнджерс», «Каролину Харрикейнз», «Филадельфию Флайерз».