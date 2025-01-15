Защитник «Лос-Анджелеса» Гавриков назвал самых сложных соперников в НХЛ

Российский защитник «Лос-Анджелес Кингз» Владислав Гавриков рассказал о хоккеистах НХЛ, против которых сложнее всего играть.

«Ребята из «Эдмонтона», против Драйзайтля и Макдэвида сложно. В принципе, в каждой команде первая тройка – ударная, иногда есть даже два звена, с которыми тяжело. Против «Колорадо» сложно, звено Маккиннона очень быстрое. Тройка Кучерова у «Тампы», — приводит слова Гаврикова «ВсеПроСпорт».

В нынешнем регулярном сезоне Национальной хоккейной лиги 29-летний российский защитник провёл 41 встречу, забросил две шайбы и отдал 14 результативных передач. Двухлетний контракт Гаврикова с кэпхитом $ 5,875 млн истекает в конце этого сезона.