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«Совсем не та Америка, в которую я когда‑то приехал». Фетисов — об ограблении дома Малкина

«Совсем не та Америка, в которую я когда‑то приехал». Фетисов — об ограблении дома Малкина
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Трёхкратный обладатель Кубка Стэнли, двукратный олимпийский чемпион Вячеслав Фетисов прокомментировал ограбление российского нападающего «Питтсбург Пингвинз» Евгения Малкина.

«Не думаю, что те, кто залез в дом Малкина, хотели украсть именно перстни. Думаю, цель была какая‑то другая. Их же нормально не перепродашь, только если переплавить на драгметаллы. К сожалению, в Америке сейчас небезопасно жить, даже если живёшь в элитном районе. Никогда в жизни не хранил перстни или что‑либо ещё, что должно быть под рукой, в банке или где‑то ещё. Ну вот, дожили до времени, когда даже в элитных районах США небезопасно. Или катаклизмы разные, или преступность. Это совсем не та Америка, в которую я приехал когда‑то. К сожалению, всё меняется.

К сожалению, данный перстень уже не восстановить. Насколько знаю, там делается специальное клеймо, когда разрабатывается дизайн, и после изготовления оно уничтожается. И восстановить в оригинальном состоянии уже невозможно, в этом его и ценность. Это как в своё время украли золотую статуэтку «Ники», в своё время о ней много говорили, вот теперь и Женя Малкин попал в похожую историю», — цитирует Фетисова «Матч ТВ».

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